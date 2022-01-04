Об изменениях налоговой системы говорили ещё летом прошлого года. 4 января Национальный правовой интернет-портал опубликовал новый закон на 214 страниц. Он вносит изменения в Налоговый кодекс‚ но по своей сути это скорее новый документ, а не дополненный старый.

Onliner выбрал основные новшества для бизнеса и обычных людей.

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Повышенный подоходный налог для тех, кто живёт не по средствам

Если расходы превысят доходы на 500 базовых величин (сейчас базовая — 32 рубля), у физического лица истребуют пояснения об источниках доходов. То есть, если вы потратили на 16 000 рублей больше, чем можете себе позволить (по мнению налоговой инспекции), а объяснить происхождение денег вы не смогли, будьте готовы уплатить с этой суммы подоходный налог.

Подоходный в таком случае будет не привычные 13%, а 20%. Повышенный налог нужно будет платить и с зарплат в конвертах, и в том случае, если игорный бизнес зарегистрировал в СККС (специальная компьютерная кассовая система) доход от выигрыша (возвращённых несыгравших ставок) на физлицо, которое фактическую выплату не получало.

Новый налог на профессиональный доход

В кодексе появилась новая глава, №40 — «Налог на профессиональный доход». Платить его должны физлица, не имеющие нанимателей и не привлекающие к работе других физлиц. Это самозанятые, которые занимаются:

ландшафтным проектированием;

курьерской деятельностью;

чисткой салонов транспортных средств;

содержанием могил и уходом за ними;

арендой, прокатом развлекательного и спортивного оборудования;

оказанием услуг учителя-дефектолога (в прошлой версии закона этого пункта не было).

До начала деятельности плательщикам нужно установить специальное приложение и направить в налоговую инспекцию уведомление о применении этого налога.

Если выручка за год не превысила 60 000 рублей, платить нужно 10% от доходов, а если превысила — 20% от суммы превышения. Налоговый период составляет календарный месяц, а ставка включает в себя отчисления в ФСЗН.

Единый налог и «упрощёнка» по-новому

Ставки единого налога увеличиваются, а сферы деятельности сильно сокращаются.

Например, репетиторы в Слуцке будут платить 73 рубля единого налога в месяц, няни — 50 рублей, фотографы — 184 рубля, курьеры — 95.

А вот «упрощёнка» будет применяться только организациями и индивидуальными предпринимателями, не исчисляющими НДС. Ставка налога — 6% (для большинства) от валовой выручки. Максимальная выручка для организаций — 2 150 000 рублей, для ИП — 500 000 рублей.

Новые суммы других налогов

Многие суммы налогов также изменились.

Например, теперь налог за предоставление мест для краткосрочного проживания в Слуцке составляет 202 рубля в месяц за каждую квартиру (дом, дачу). При долгосрочной аренде — 36 рублей в месяц за каждую комнату.

Размер сбора с владельцев агроусадеб поднимут до 31 рубля в месяц (за одну усадьбу).

Часть положений вступила в силу задним числом — с 1 января, часть будет действовать с 27 марта, 1 июля, 25 июля нынешнего года, а также с 1 января 2023-го. Всё остальное — со дня официального опубликования.