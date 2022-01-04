Лёд на реке Случь в 11-м городке практически весь растаял

За счёт резкого потепления лёд на реке Случь тает очень быстро. Уровень воды за сутки поднялся на 15 сантиметров. Ещё недавно рыбаки сидели на льду. Во вторник, 4 января, они ловили рыбу уже с берега.

Как рассказал «Кур’еру» Олег Рудницкий‚ председатель Слуцкой районной организации ОСВОД‚ если 30 декабря толщина льда на реке Случь составляла 10 сантиметров‚ то недавно растаял до 3-4. Из-за потепления на льду появилось много промоин, встать на него невозможно.

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По нормативам безопасности выходить на лёд можно только в том случае, если его толщина не менее 7 см.

Напомним, что сегодня нашёлся ещё один рыбак, который научился ходить по воде.