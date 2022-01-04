«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте

Ирина
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«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте
"Вот что вижу перед собой, когда стою у Беларусбанка лицом к перекрёстку с ул. Гагарина. Слева ряд девятиэтажек, справа - Случь. Впереди - тротуар и виден свет фар. Идти по нему или нет?" Фото прислано Ириной

«Это какой-то городок мрака! По-другому не назовёшь. По утрам на Социалистической перестали включать свет даже там, где есть фонари. А в большинстве мест, где ходят люди, освещения просто нет.

В 11-м городке везде тьма: дорога чёрная, тротуары и проезды — тоже. Людям невозможно дойти до остановки, родителям – отвести детей в школу или садик. Когда лежит снег, как-то полегче — природа помогает. А сейчас — тьма-тьмущая! Если не считать тусклый свет от лампочек у некоторых подъездов или блики света от окон.

«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте
Вот что видно тем, кто идёт по тротуару к остановке. Все фото сделаны со вспышкой от телефона

Жители идут как слепые, прощупывая дорогу ногами, прежде чем ступить, проваливаются в лужи, которых тут на дорожках и тротуарах тоже полно. То тут, то там светятся фонарики. Ну разве так должно быть? Это же не джунгли, не пустыня, а густонаселённый район. Кстати, ЖЭУ-3 находится тут же, в глубине района. Неужели они не видят, что и где нужно благоустраивать?! Почему их не волнует?»

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«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте
Впереди идёт мужчина с фонариком.

«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте
Это тротуар, который ведёт на остановку «Торговый центр». Слева светится гирлянда на «Военторге», а впереди виден фонарь у почты. Но туда ещё нужно дойти.
«Это какой-то городок мрака». Как жители крупного микрорайона Слуцка пробираются в темноте
Вот что видит человек, когда идёт от остановки «Торговый центр» к конечной остановке, там висит гирлянда поперёк дороги. Слева видно автобус, справа — ряд жилых домов, а впереди — тротуар, но его не видно совсем. Два фонаря горят ближе к конечной остановке. Но на что хватает их света — смотрите сами.

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