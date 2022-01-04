«Акценты сместились с коронавируса на другие инфекции». Как обстоят дела с гриппом в Слуцком районе

Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур’еру» о ситуации по гриппу у случчан.

«Роста заболеваемости гриппом в районе сейчас нет, — сказал Павел Валерьевич. — Отмечался подъём на протяжении декабря среди детей. С конца декабря случаев становится меньше.

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Сложно сказать, сколько всего заболевших, потому что в вирусологической лаборатории исследуются не все анализы, а только часть, выборочно.

Сезонный подъём по ОРВИ и гриппу в любом случае отмечается ежегодно. Но превышений контрольного уровня заболеваемости у нас в районе нет.

Однако акценты сместились с COVID-19 на грипп, ОРВИ и ОРЗ. Если раньше основная часть респираторной заболеваемости приходилась на коронавирус, то сейчас стали преобладать другие респираторные инфекции».

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