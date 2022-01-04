Умер белорусский литературовед и историк‚ друг Короткевича Адам Мальдис

Белорусский публицист, критик и литературовед Адам Мальдис умер на 90-м году жизни, сообщил Sputnik со ссылкой на Алеся Суша‚ заместителя гендиректора Национальной библиотеки Беларуси.

Причина смерти не называется.

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Адам Мальдис родился 7 августа 1932 года в деревне Россолы Ошмянского повета. Окончил факультет журналистики БГУ в 23 года, а после работал секретарём в радошковичской районной газете «Сцяг Ільіча».

В 1962-м окончил аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы Академии наук БССР, работал научным сотрудником. Кандидатскую диссертацию защитил в 1963-м.

Мальдис известен ещё и как друг писателя Владимира Короткевича. Он не раз рассказывал о тёплых дружеских отношениях, которые у них сложились. Писатель и критик долгое время жили по соседству.

Именно Адам Мальдис начал многочисленные исследования в области истории белорусской литературы и культуры. Он считается родоначальником белорусской современной культурологии как науки.