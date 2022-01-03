У случчанки Тамары болтливый муж. Он рассказывает сослуживцам всё, что происходит или обсуждается дома. От этого у его жены, которая работает на том же предприятии, возникают неприятности и портятся отношения с коллегами. Слуцкий психолог разбирала ситуацию и рассматривала возможности приучить мужа не говорить лишнего.



«Живём и работаем вместе»

«Мы с мужем 19 лет вместе. У нас двое детей, старший уже поступил в вуз на программиста, младшая учится в школе. Оба работаем в Слуцке на одном предприятии. Получается, что знакомые у нас общие, — рассказала Тамара. — У нас обычная жизнь. Живём в своей квартире, у обоих родители в деревне, есть дача. В общем, всё как у всех.

«Ругаемся с мужем из-за его длинного языка»

Как и в каждой семье, есть свои секреты, трудности, у каждого свои особенности. Я человек в меру общительный, с коллегами болтаем, конечно, о том о сём. Но их я не посвящаю в подробности: сколько денег отложила в месяц или что дали родители из деревни. Не говорю, чем болеют дети или как часто сплю с мужем. Но зато это всё разбалтывает муж. Рассказывает даже про интим. Когда он говорит, то такое впечатление, что не думает. Слова просто вылетают у него изо рта сами по себе.

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Зная эту особенность, сослуживцы расспрашивают обо всём, а потом передают мне, что он рассказал. Сколько раз с ним разговаривала, просила не говорить про финансы, здоровье, планы на будущее, а тем более про личную жизнь. Ничего не помогает.

Это портит и отношения с людьми на работе. Например, когда речь заходит о премиях, коллеги шутят, что мне можно их не давать, ведь в этом месяце я отложила «в заначку» уже 200 долларов! Или вот такие фразочки: «Чего ты переживаешь, твой сказал, что ваш сын поступит, ведь наняли дорогого репетитора». У меня впечатление, что нашу жизнь обсуждает весь коллектив. Я стараюсь отшучиваться, а дома устраиваю мужу разнос. Он оправдывается: «Да я ничего вроде не сказал, не помню, кто спрашивал. Ну похвастался немного, что такого».

Почему люди обсуждают чужую жизнь

«Личная информация — вещь очень уязвимая и хрупкая, — говорит психолог Марина Чижик. — Люди от природы своей любопытны и с лёгкостью обсуждают чужую жизнь. Обсуждение чужих проблем, трудностей, как правило, отвлекает от своих собственных, маскирует и скрывает надобность говорить о себе.

Тамара и её муж по-разному смотрят на взаимоотношения и публичность. Обсуждение семейной жизни с коллегами для неё неприемлемо, а для него — норма, в порядке вещей. Возможно, что так поступали и его родители, поэтому такой стиль общения впитался, как говорят, с молоком матери. В некоторых случаях мужчины хвастаются, чтобы самоутвердиться в глазах окружающих. И если длится годами, то с такой привычкой крайне трудно бороться. Особенно если сам человек не признаёт наличие проблемы. Избавиться от пагубной привычки можно лишь в том случае, если человек сам очень этого хочет.

«Расскажите, за какие качества цените мужчину»

Первое, что я всегда предлагаю при возникновении семейных конфликтов, — сесть и спокойно всё обсудить. Жене не стоит распекать и ругать мужа. Нужно попытаться объяснить, какие чувства она испытывает, когда коллеги задают ей неудобные вопросы после его болтовни. Рассказать, как ей бывает стыдно, неприятно и даже унизительно. Объяснить, что болтливость — не лучшее качество для мужчины, и рассказать ему, за какие другие качества она его ценит и любит. Возможно, тогда он по-другому отнесётся к проблеме.

Мужу нужно понять, что слабости делают нас уязвимыми. Рассказывая о частной жизни, он даёт собеседникам оружие против него и его близких. И даже если они никогда не воспользуются преимуществом, это просто неприятно, когда кто-то знает о качествах, которые вы предпочли бы не обнародовать.

Вспомним народную мудрость

Всем известны выражения «прикуси язык», «в рот воды набрал». Можно посоветовать применить их мужу не в переносном, а в прямом смысле. Например, если незаметно прикусить себе язык, то мозг моментально переключается на физическую боль. Поток речи остановится.

Тренироваться каждый день

В психологии есть понятие аффирмация – фраза, которая содержит в себе некую формулу и помогает закрепить необходимое в подсознании. Этот приём работает и для болтунов. Выберите свою «мантру» и повторяйте её время от времени или в моменты, когда хочется рассказывать всё подряд. Например, можно повторять такую фразу: «Я умею молчать» или «Я могу контролировать свои слова». Со временем это утверждение сработает, и вы действительно научитесь себя контролировать.

Если уж никакие разговоры не дадут эффекта, то стоит просто принять всё как есть. Если муж не желает или не способен измениться и контролировать себя, то жене останется с юмором относится к этой особенности мужа».