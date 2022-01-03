«Кур’ер» узнал у слуцкой милиции и медиков, какой была обстановка в Слуцке в праздничные дни 31 декабря — 2 января.

Милиция

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур’еру»:

Реклама

«Праздничные дни прошли относительно спокойно. Серьёзных происшествий не допущено, увеличения количества преступлений не зарегистрировано. Выражаем за это благодарность жителям нашего района.

Однако, как обычно бывает в праздники, увеличилось количество семейных конфликтов на фоне употребления спиртных напитков. С 31 декабря по 2 января включительно было 19 таких случаев. Все участники конфликтов были доставлены в РОВД, всех поздравили с Новым годом и провели процедуру вытрезвления.

В связи с погодными условиями хочу напомнить гражданам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными. Настоятельно рекомендуем пешеходам использовать световозвращающие элементы».

Медики

Как рассказала «Кур’еру» Юлия Вехова‚ заведующая Слуцкой подстанцией скорой медицинской помощи‚ под Новый год и в первые дни 2022 года было стандартное количество обращений. Никаких экстренных и чрезвычайных ситуаций не происходило. Все эти дни прошли мирно и спокойно.

В новогоднюю ночь было мало пациентов. В воскресенье‚ 2 января‚ в Слуцкую больницу поступили три человека с коронавирусом. На компьютерном томографе пневмоний не выявляли. Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Лесников‚ главный врач Слуцкой ЦРБ.

РАНЕЕ. Происшествия на выходных: пожар в районе и смертельная авария на трассе из Минска в Слуцк.