«На этом месте — грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года (фото)

Александр Шелехов
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«На этом месте - грустно». Как выглядел Слуцкий рынок в первые дни нового года
Рыночная площадь 2 января 2022 года. Фото: Александр Шелехов

Побывали на Слуцком рынке в выходной день, 2 января. Вот как он выглядел.
Площадь у входа на рынок. В прошлом году здесь стояла новогодняя ёлка.  В этом году на этом месте — грустно.

«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года
Базарная площадь 2 января 2022 года. Фото: Александр Шелехов
«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года
Так выглядела рыночная площадь в 2021 году. Фото: Александр Шелехов

Много пустых прилавков, где продают овощи и фрукты.

«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года

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Зато у вещевых точек торговля более бойкая, ведь впереди ещё один большой праздник — Рождество!

«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года

Никаких праздничных украшений на торговой площадке не видать. Что придаёт некий колорит в серую погоду, так это искусственные цветы, яркие краски заморских фруктов да скромный стол с новогодними игрушками и гирляндами.

«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года«На этом месте - грустно». Что на Слуцком рынке в первые дни нового года