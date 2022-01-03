После публикации видео горячего разговора покупателя и работника магазина «Копеечка» в 12-м городке с редакцией «Кур’ера» связался сотрудник этого торгового объекта. Продавец рассказал‚ почему это произошло‚ так как не всё попало на видео.

«Этот мужчина‚ который оказался на полу‚ — постоянный покупатель. Каждый раз он находит повод‚ чтобы вызвать эмоции и спор‚ даже когда причины нет. Постоянно ругается матом‚ тыкает‚ — рассказал «Кур’еру» работник магазина. — На таких милицию не вызываем. Стараемся всё решить мирно‚ но нервы у всех не железные. Это ещё не самый плохой покупатель. Бывает куда хуже».

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РАНЕЕ. «Ушатаешь меня, шатало. Помидоры просто собери свои». Видео горячего разговора покупателя и работника магазина в Слуцке.

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