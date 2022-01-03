По сводкам областного управления МЧС‚ за первые дни 2022 года на Минщине произошло 12 пожаров‚ один из них — в Слуцком районе. 1 января в Стародорожском районе и в Дзержинске на пожарах погибло по одному человеку.
Смертельное ДТП с маршруткой на слуцкой трассе
В воскресенье, 2 января, около 20.40 на 30-м км автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе 27-летний водитель Opel Vivaro, двигаясь в направлении Слуцка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси Peugeot Boxer под управлением 24-летнего водителя.
В результате 24-летняя пассажирка Opel Vivaro погибла на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести доставлены в больницу девять пассажиров Peugeot Boxer. Оба водителя также госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Onliner
Дополнено в 10.21: Следственный комитет сообщает, что ДТП случилось возле деревни Басмановка. Водитель Opel Vivaro не учёл гололёда. Пострадавших пассажиров маршрутки — девять. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Opel. Погибшая девушка всего день не дожила до своего 25-летия.
Следственный комитет обращается к водителям с просьбой, если вы стали свидетелями ДТП, в том числе обладаете записями с видеорегистратора, просьба сообщить об обстоятельствах произошедшего в Узденский РОСК по телефону 8 (01718) 6 61 45.
Другие смертельные ДТП
- 1 января около 18 часов в Брестском районе 23-летний брестчанин за рулём Volkswagen совершил наезд на 48-летнего мужчину, который, по предварительной информации, двигался по краю проезжей части без фликеров. От полученных травм пешеход скончался.
- 2 января около 18 часов на трассе «Клецк-Дубейки» в Клецком районе 46-летняя водитель Citroen наехала на лежащего на проезжей части 50-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия. Велосипедист не был обозначен световозвращающими элементами. ГАИ
Люди погибли на пожарах
- Утром 1 января горел дом в агрогородке Пастовичи Стародорожского района. На пожаре обнаружен погибшим неработавший 51-летний хозяин.
- Также утром в субботу, 1 января, горел дом в Осиповичах. Погиб 55-летний неработавший хозяин дома.
- В 10.27 в субботу спасателям сообщили, что горит квартира на 1-м этаже двухэтажного четырёхквартирного жилого дома в деревне Святица Ляховичского района. На пожаре обнаружен погибший 56-летний хозяин квартиры, неработавший.
- В субботу днём загорелась квартира на 1-м этаже пятиэтажки в Дзержинске. Погиб 54-летний хозяин квартиры, его 55-летняя жена госпитализирована с ожогами.
- Вечером 1 января горела квартира на 5-м этаже пятиэтажки в Витебске. Там обнаружен погибшим 42-летний неработавший брат хозяина.
- Также вечером в субботу горел жилой дом в деревне Слободка-Гущинская Ушачского района. На пожаре обнаружен погибший 61-летний хозяин дома, неработавший. МЧС
- Утром 2 января случился пожар в жилом доме в деревне Новоселки Пружанского района. На пожаре обнаружены погибшими 52-летний хозяин, его 48-летняя сожительница и 53-летний гость, все неработавшие.
- Тем же вечером горел жилой дом в городе Ивье. Погибла 60-летняя пенсионерка, сожительница хозяина дома.
- Ночью 2 января в агрогородке Дубой Столинского района на пожаре жилого дома нашли тело 62-летнего сына хозяйки, неработавшего. МЧС