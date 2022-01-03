Происшествия на выходных: пожар в районе и смертельная авария на трассе из Минска в Слуцк

По сводкам областного управления МЧС‚ за первые дни 2022 года на Минщине произошло 12 пожаров‚ один из них — в Слуцком районе. 1 января в Стародорожском районе и в Дзержинске на пожарах погибло по одному человеку.

Смертельное ДТП с маршруткой на слуцкой трассе

В воскресенье, 2 января, около 20.40 на 30-м км автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) в Узденском районе 27-летний водитель Opel Vivaro, двигаясь в направлении Слуцка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси Peugeot Boxer под управлением 24-летнего водителя.

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В результате 24-летняя пассажирка Opel Vivaro погибла на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести доставлены в больницу девять пассажиров Peugeot Boxer. Оба водителя также госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Onliner

Дополнено в 10.21: Следственный комитет сообщает, что ДТП случилось возле деревни Басмановка. Водитель Opel Vivaro не учёл гололёда. Пострадавших пассажиров маршрутки — девять. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Opel. Погибшая девушка всего день не дожила до своего 25-летия.

Следственный комитет обращается к водителям с просьбой, если вы стали свидетелями ДТП, в том числе обладаете записями с видеорегистратора, просьба сообщить об обстоятельствах произошедшего в Узденский РОСК по телефону 8 (01718) 6 61 45.

Другие смертельные ДТП

1 января около 18 часов в Брестском районе 23-летний брестчанин за рулём Volkswagen совершил наезд на 48-летнего мужчину, который, по предварительной информации, двигался по краю проезжей части без фликеров. От полученных травм пешеход скончался.

2 января около 18 часов на трассе «Клецк-Дубейки» в Клецком районе 46-летняя водитель Citroen наехала на лежащего на проезжей части 50-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия. Велосипедист не был обозначен световозвращающими элементами. ГАИ

Люди погибли на пожарах