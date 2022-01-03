На исходе года принято оглядываться назад, оценивать проделанную работу, чтобы менять её к лучшему в будущем. «Кур’ер» тоже решил оценить уходящий год с точки зрения читателей и нашей совместной работы с ними.

В уходящем году редакция предложила своим читателям новые проекты, которые, по их отзывам, они заметили и отметили. Особо выделяли следующие циклы материалов:

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Что волнует сельчан. Мини-интервью с жителями деревень о том, какие проблемы их волнуют, а какие моменты радуют.

Мини-интервью с жителями деревень о том, какие проблемы их волнуют, а какие моменты радуют. Поездки по деревням. Из них корреспонденты «Кур’ера» привозили фотозарисовки, интересные фотофакты, исторические очерки, рассказы о жителях села.

Из них корреспонденты «Кур’ера» привозили фотозарисовки, интересные фотофакты, исторические очерки, рассказы о жителях села. Я сделал это сам. Это рассказы о наших мастерах и мастерицах, которые своими руками делают настоящие шедевры. В рамках этого проекта мы опубликовали 15 историй.

Это рассказы о наших мастерах и мастерицах, которые своими руками делают настоящие шедевры. В рамках этого проекта мы опубликовали 15 историй. Невозможное — возможно. Это совместный проект «Кур’ера» и Слуцкого территориального центра соцзащиты населения. Героями материалов в рамках этого проекта стали люди с инвалидностью, которые нашли в себе силы и мужество, чтобы жить, творить и быть примером даже здоровым людям.

Это совместный проект «Кур’ера» и Слуцкого территориального центра соцзащиты населения. Героями материалов в рамках этого проекта стали люди с инвалидностью, которые нашли в себе силы и мужество, чтобы жить, творить и быть примером даже здоровым людям. Женщины села. Материалы о сельчанках, их увлечениях, достижениях и правилах жизни также нашли своих читателей, а многие предложили своих героинь.

Материалы о сельчанках, их увлечениях, достижениях и правилах жизни также нашли своих читателей, а многие предложили своих героинь. Ветераны милиции о том, как это было. Мы предложили читателям цикл материалов о бывших начальниках подразделений райотдела внутренних дел. В своих интервью они рассказывали о знаковых событиях прошлых лет, о том, какую роль в них сыграла милиция.

Все работы хороши

Рубрика «Моя работа» всегда была интересна читателям, потому как давала возможность примерить на себя другую профессию. В уходящем году мы предложили читателям истории людей разных специальностей: врача и педагога, хореографа и балерины, стоматолога и продавца живой рыбы, ледовара и строителя, военрука и школьной технички, ветеринара и архивариуса, библиотекаря и милиционера.

Читатели стали соавторами

«Кур’ер» — газета для Вас и про Вас. Наш лозунг в уходящем году сработал в полной мере. Может, это осталось незамеченным широкому кругу читателей, но это факт — ряд материалов подготовлен на основе мнений и коммента­риев читателей, которые они оставля­ли под мате­риалами на наших интернет-площад­ках в соц­сетях.

Чи­татели вели ожив­лён­ные дискус­сии и споры о буду­щем села, о сборах денег в учрежде­ниях образо­вания, о мусоре и отходах, о бродячих животных, о вакцинировании, о ношении масок, о стариках, которые «гробятся» на сотках, о том, сдавать или не сдавать пожилых в дома престарелых, об «азиатских» магазинах, о пенсиях и рекламе на ТВ, о молодёжи и патриотизме.

Эти материалы появились благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции наших читателей.

Наша работа в цифрах

В течение года в печатных номерах «Кур’ера» мы предложили вам:

25 репортажей с мест событий и судебных заседаний.

> 130 историй людей, которые рассказывали о себе, о своём прошлом и настоящем, о проблемах и радостях, о семье и правилах жизни.

> 100 материалов рубрики «Вопрос — ответ». Почти все они подготовлены по вашим обращениям, то есть вы просили узнать, мы узнали и напечатали.

> 350 фотографий, на которых запечатлены жители Случчины и региона, опубликованы в 52-х печатных номерах «Кур’ера». Это и портретные, и групповые фото.

> 70 публикаций в газете — это письма читателей, присланные в рубрику «Народная новость».

~ 160 материалов, опубликованных в газете, были написаны внештат­ными авторами. Кстати, стать внештатником «Кур’ера» может каждый — независимо от возраста и образования. Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы следите за событиями, наблюдательны, коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Мы всегда рады новым авторам!