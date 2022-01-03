На исходе года принято оглядываться назад, оценивать проделанную работу, чтобы менять её к лучшему в будущем. «Кур’ер» тоже решил оценить уходящий год с точки зрения читателей и нашей совместной работы с ними.
В уходящем году редакция предложила своим читателям новые проекты, которые, по их отзывам, они заметили и отметили. Особо выделяли следующие циклы материалов:
- Что волнует сельчан. Мини-интервью с жителями деревень о том, какие проблемы их волнуют, а какие моменты радуют.
- Поездки по деревням. Из них корреспонденты «Кур’ера» привозили фотозарисовки, интересные фотофакты, исторические очерки, рассказы о жителях села.
- Я сделал это сам. Это рассказы о наших мастерах и мастерицах, которые своими руками делают настоящие шедевры. В рамках этого проекта мы опубликовали 15 историй.
- Невозможное — возможно. Это совместный проект «Кур’ера» и Слуцкого территориального центра соцзащиты населения. Героями материалов в рамках этого проекта стали люди с инвалидностью, которые нашли в себе силы и мужество, чтобы жить, творить и быть примером даже здоровым людям.
- Женщины села. Материалы о сельчанках, их увлечениях, достижениях и правилах жизни также нашли своих читателей, а многие предложили своих героинь.
- Ветераны милиции о том, как это было. Мы предложили читателям цикл материалов о бывших начальниках подразделений райотдела внутренних дел. В своих интервью они рассказывали о знаковых событиях прошлых лет, о том, какую роль в них сыграла милиция.
Все работы хороши
Рубрика «Моя работа» всегда была интересна читателям, потому как давала возможность примерить на себя другую профессию. В уходящем году мы предложили читателям истории людей разных специальностей: врача и педагога, хореографа и балерины, стоматолога и продавца живой рыбы, ледовара и строителя, военрука и школьной технички, ветеринара и архивариуса, библиотекаря и милиционера.
Читатели стали соавторами
«Кур’ер» — газета для Вас и про Вас. Наш лозунг в уходящем году сработал в полной мере. Может, это осталось незамеченным широкому кругу читателей, но это факт — ряд материалов подготовлен на основе мнений и комментариев читателей, которые они оставляли под материалами на наших интернет-площадках в соцсетях.
Читатели вели оживлённые дискуссии и споры о будущем села, о сборах денег в учреждениях образования, о мусоре и отходах, о бродячих животных, о вакцинировании, о ношении масок, о стариках, которые «гробятся» на сотках, о том, сдавать или не сдавать пожилых в дома престарелых, об «азиатских» магазинах, о пенсиях и рекламе на ТВ, о молодёжи и патриотизме.
Эти материалы появились благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции наших читателей.
Наша работа в цифрах
В течение года в печатных номерах «Кур’ера» мы предложили вам:
25 репортажей с мест событий и судебных заседаний.
> 130 историй людей, которые рассказывали о себе, о своём прошлом и настоящем, о проблемах и радостях, о семье и правилах жизни.
> 100 материалов рубрики «Вопрос — ответ». Почти все они подготовлены по вашим обращениям, то есть вы просили узнать, мы узнали и напечатали.
> 350 фотографий, на которых запечатлены жители Случчины и региона, опубликованы в 52-х печатных номерах «Кур’ера». Это и портретные, и групповые фото.
> 70 публикаций в газете — это письма читателей, присланные в рубрику «Народная новость».
~ 160 материалов, опубликованных в газете, были написаны внештатными авторами. Кстати, стать внештатником «Кур’ера» может каждый — независимо от возраста и образования. Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы следите за событиями, наблюдательны, коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Мы всегда рады новым авторам!