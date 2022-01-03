Грипп начинает бесчинствовать‚ а не ковид. Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Лесников‚ главный врач Слуцкой ЦРБ.

Напомним, что в декабре 2020 года сообщалось, что в Слуцком районе выявили циркуляцию вируса гриппа у детей.

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