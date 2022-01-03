Первым младенцем, который появился на свет в родильном доме Слуцкой больницы в 2022 году, стал мальчик. Он родился 2 января в 10.35. Маму новорождённого зовут Марина Налапко.

Родители назвали мальчика Даник‚ полное имя — Даниил.

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Марине 27 лет. Новорождённый — третий ребёнок в семье. Старшие дети — две девочки. Первой — 9 лет‚ а второй — 2‚5 года.

«Наш новогодний мальчик‚ — смеётся Марина от радости. — Родился весом 3640 граммов и ростом 51 сантиметр. Все рады. Ждали этого события и были к нему готовы».

Марина рассказывает‚ что 31 декабря они наготовили праздничных блюд и накрыли на стол‚ встретили Новый год‚ а ночью 2 января отошли воды. Семья позвонила в «скорую»‚ которая забрала случчанку в роддом.

«В предпраздничные дни переживали‚ когда родится сын — до Нового года‚ 31 декабря или уже в 2022-м. Получилось‚ что в новом году».

Напомним‚ что в первые дни нового года в Слуцке родились пять мальчиков. Девочек на момент публикации не было.