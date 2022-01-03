На этой неделе готовимся к Рождеству, поздравляем с профессиональными праздниками работников социальной защиты и хореографов. Есть и другие даты.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

3 января — День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинки для коктейлей». Первая запатентованная трубочка была изготовлена из простой бумаги. Вскоре её заменили на манильскую бумагу, в состав которой входит пенька. Благодаря такой доработке соломинка перестала размокать. До 1906 года трубочки для питья изготавливали вручную.

3 января 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинки для коктейлей». Первая запатентованная трубочка была изготовлена из простой бумаги. Вскоре её заменили на манильскую бумагу, в состав которой входит пенька. Благодаря такой доработке соломинка перестала размокать. До 1906 года трубочки для питья изготавливали вручную. 4 января 2000 года ратифицирован договор в России с Республикой Беларусь о создании Союзного государства

ратифицирован договор в России с Республикой Беларусь о создании Союзного государства 5 января 1919 года Правительство Белорусской ССР переехало из Смоленска в Минск.

4 января — Всемирный день гипноза. Врачи и психологи могут использовать гипноз для лечения депрессии, тревоги, расстройств пищевого поведения, нарушений сна, игромании и посттравматического стрессового расстройства. По мнению экспертов, абсолютно все поддаются внушению и способны выполнять непривычные для себя действия. Кто-то может залезть на высокую крышу, боясь высоты, а кто-то — проплыть 50 метров, при этом опасаясь воды.

Врачи и психологи могут использовать гипноз для лечения депрессии, тревоги, расстройств пищевого поведения, нарушений сна, игромании и посттравматического стрессового расстройства. По мнению экспертов, абсолютно все поддаются внушению и способны выполнять непривычные для себя действия. Кто-то может залезть на высокую крышу, боясь высоты, а кто-то — проплыть 50 метров, при этом опасаясь воды. 5 января — День работников социальной защиты. Социальная защита жизненно необходима многодетным семьям, малообеспеченным людям, сиротам, ветеранам, инвалидам, старикам и тяжелобольным. Детские дома, интернаты, приюты, дома престарелых, реабилитационные центры – всё это забота соцработников.

Социальная защита жизненно необходима многодетным семьям, малообеспеченным людям, сиротам, ветеранам, инвалидам, старикам и тяжелобольным. Детские дома, интернаты, приюты, дома престарелых, реабилитационные центры – всё это забота соцработников. 6 января — Рождественский сочельник (Святвечер). Название произошло от слова «сочиво» или «сочни». Сочиво представляло собой размоченные зёрна пшеницы или ячменя, в которые добавлялся сок семян мака, подсолнечника, конопли, горчицы, орехов. Сочни – хлебные лепёшки. В Сочельник следует попросить прощения у людей, которых обидели, простить всех своих врагов. В Рождественский сочельник православные христиане посещают богослужения в храмах: всенощное бдение и литургию.

Название произошло от слова «сочиво» или «сочни». Сочиво представляло собой размоченные зёрна пшеницы или ячменя, в которые добавлялся сок семян мака, подсолнечника, конопли, горчицы, орехов. Сочни – хлебные лепёшки. В Сочельник следует попросить прощения у людей, которых обидели, простить всех своих врагов. В Рождественский сочельник православные христиане посещают богослужения в храмах: всенощное бдение и литургию. 6 января 1965 года, 57 лет назад, в Минской области был образован Солигорский район.

57 лет назад, в Минской области был образован Солигорский район. 6 января 1995 года подписано Соглашение о Таможенном союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

7 января — Рождество Христово. Празднование Рождества начинается вечером 6 января. После восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол. После трапезы верующие отправляются в храмы на богослужения: всенощное бдение и рождественскую литургию. В сельской местности сохранились традиции колядования в ночь под Рождество. Парни и девушки наряжаются в народные костюмы, ходят по дворам и поют колядки – обрядовые песни, которые прославляют Христа, хозяина дома и содержат пожелания плодородия и здоровья. Хозяева щедро одаривают их деньгами и сладостями.

Празднование Рождества начинается вечером 6 января. После восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол. После трапезы верующие отправляются в храмы на богослужения: всенощное бдение и рождественскую литургию. В сельской местности сохранились традиции колядования в ночь под Рождество. Парни и девушки наряжаются в народные костюмы, ходят по дворам и поют колядки – обрядовые песни, которые прославляют Христа, хозяина дома и содержат пожелания плодородия и здоровья. Хозяева щедро одаривают их деньгами и сладостями. 8 января — День компьютерного набора. Впервые этот необычный праздник проводился в Малайзии в 2011 году. День компьютерного набора был учреждён в честь Малазийского конкурса по скоростному набору текста.

9 января — Международный день хореографа. Профессия хореографа появилась в 12 веке, когда в моду вошли придворные танцы. На балах присутствовало много людей, поэтому танец должен был смотреться слаженно и красиво. Задачей хореографа было научить аристократов танцевать и познакомить с манерами во время танца. Сегодня хореографы не менее востребованы.