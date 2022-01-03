Прокуратура Слуцкого района провела проверку по опубликованной в сети Интернет информации о принудительном сборе денег с родителей учеников в одной из школ в Слуцке, сообщает прокуратура Минской области.

Установлено, что решением попечительского совета учреждения образования от 22 октября 2021 года №1 определена сумма добровольных взносов родителей учащихся 1-11 классов на счёт попечительского совета на 2021/2022 учебный год в размере 25 рублей на одного школьника и 37,5 рубля — на двух и более школьников.

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Информацию о сборе денег разместили на доске объявлений школы. Причём там же указаны номера телефонов «горячей линии» управления образования Слуцкого райисполкома и главного управления образования Минского облисполкома‚ чтобы родители могли сообщать про случаи принудительного сбора денег и других нарушений в работе попечительского совета.

Проверка не подтвердила случаи принудительного сбора денег. Обращения в прокуратуру Слуцкого района по этим фактам не было.

Но прокуратура установила‚ что попечительский совет школы превысил свои полномочия, когда определил размер сумм добровольных взносов. То есть попечительский совет не имел права устанавливать какие то ни было суммы.

В итоге прокуратура Слуцкого района изменила решение попечительского совета — из него убрали фиксированную сумму добровольных взносов на счёт попечительского совета школы.

Такие же нарушения прокуратура выявила в трёх других школах Слуцка, «принесла на них протесты, которые были признаны обоснованными и удовлетворены».

Справка. «Согласно п.7 Положения о попечительском совете учреждения образования, утверждённого постановлением Министерства образования от 25 июля 2011 года №146 (далее – Положение), решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный характер.

В соответствии с п.24 Положения денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц, зачисляемых на текущий (расчётный) банковский счёт по учёту прочих государственных средств. При этом в законодательстве не предусмотрена возможность ограничения физических лиц в размере зачисляемых в добровольном порядке взносов».