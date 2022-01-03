Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, на которую пришёлся Новый год‚ с 27 декабря по 2 января. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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