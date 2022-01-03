Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, на которую пришёлся Новый год‚ с 27 декабря по 2 января. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Anasteisha Grek (@_madam__koko)

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Публикация от Вероника Трайно (@veronik_akula)

 

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Публикация от Анастасия (@anastasianesterenkoko)

 

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Публикация от АНАСТАСИЯ | МОНТАЖ ВИДЕО (@lagun_nastya)

 

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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Публикация от Царёв Александр (@justtsarev)

 

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Публикация от Julia (@juliaskyrovskaya)

 

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Публикация от н е в и к а (@viktoria_volotovich)

 

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Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)