Жители Слуцка рассказали, какие планы исполнились в 2021 году, а какие — перенеслись на 2022-й

«Кур’ер» спросил у случчан, что из планов на 2021 год им удалось осуществить, а какие дела пришлось перенести на следующий год.

Екатерина Мурачковская: «Грандиозных планов и не было. Всё, что задумали, сбылось. Правда, болели. В новом году ждём только хорошего. На Рождество поеду к маме в Слоним.

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Сын Матвей, которому 9 лет, мечтает съездить на море. Никогда его не видел. Из-за коронавируса откладывали поездку. Надеюсь, в 2022-м получится.

В этом году сын был у меня поваром. В деревне Вынищи проходил фестиваль. Матвей испёк с бабушкой пирожки и трубочки и продавал. «Кур’ер» брал у него интервью. Это запомнилось».

Валентина: «Перенесла поездку в Россию на следующий год из-за коронавируса. Родственники живут в Новосибирске. Не получилось в 2020-м поехать. Пришлось сдавать билеты.

Вместо этого купили путёвки в санаторий под Минском. Отдыхала там с внучкой. Самое интересное, купила белые кроссовки с белой подошвой. Там везде ходила, они такого же цвета и остались. Так там чисто. Приехала в Слуцк, сразу стали чёрными».

Илья: «У меня все дела перенеслись на 2022-й. Например, ремонт в доме. За один год всё не сделали. Хотя какую-то часть отремонтировать удалось.

Покупку автомобиля тоже перенесли на следующий год из-за финансов. Не всегда всё складывается так, как хочешь».

Геннадий: «Получилось практически всё, что планировал. Купили дочери квартиру. В этом году вышел на пенсию, но остался работать.

Весной стал звездой интернета благодаря «Кур’еру» (Геннадий стал героем видео, где он невозмутимо рыбачит на фоне горящей травы в 11-м городке. — Прим. ред.). На работе надо мной подшучивают, а молодые завидуют. Хочется, чтобы в 2022-м всё было хорошо, чтобы было мирное небо над головой».