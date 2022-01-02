Сход подводной лавины чуть не оставил мир без связи. Как можно предотвратить это в будущем

Учёные сообщают о самом мощном сходе подводной лавины из всех, за которыми океанографам когда-либо доводилось наблюдать. Это произошло в подводном каньоне, берущем начало от устья реки Конго у побережья Западной Африки, пишет Би-би-си.

Явление было зафиксировано ещё в январе прошлого года, но учёным понадобилось время, чтобы починить поломанную мощной лавиной аппаратуру и обработать данные. Вместе с инвентарём океанографов была повреждена система подводных коммуникаций, отвечающая за передачу 99% всех данных в мире.

На глубину каньона сошло более одного кубического километра песка и грязи. Природное явление продолжалось два дня и охватило площадь, превышающую 1,1 тыс. километров дна Атлантического океана.

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На дне Мирового океана есть множество подводных каньонов. Впадина, берущая начало у устья реки Конго, где произошёл сход, — одна из крупнейших в мире.

Обычно это V-образное углубление, глубина которого составляет тысячу и более метров относительно дна.

Это явление не попало бы в поле зрения учёных, если бы движущийся песок не оборвал два подводных коммуникационных кабеля, что нарушило работу интернета на всей территории между Нигерией и ЮАР.

Измерять скорость движения наносов и их массу помогают специальные приборы, проложенные по всей длине каньона.

«Пострадали несколько наших океанографических станций, их буквально сорвало с якорей, которыми они крепятся ко дну. С них мы получили электронное сообщение о происходящем», — говорит профессор Даремского университета Питер Толлинг.

«Движение лавины всё нарастало и нарастало. Она поднимает со дна песок и грязь, что делает поток более плотным и быстрым», — объясняет учёный.

По мнению учёных, движение мощнейшего потока спровоцировали два фактора.

Первое — это исключительно сильное наводнение в реке Конго в декабре 2019 года, примерно за две недели до начала движения подводной массы. Такие наводнения случаются примерно раз в 50 лет и приносят в устье реки большие объёмы песка и грязи.

Затем в январе начались необычно сильные приливы и отливы.

«Мы думаем, что движение массы началось на мелководье, во время отлива, — говорит профессор Дэн Парсонс из Университета Халла. — По мере того, как снижается нагрузка на океан в его верхних слоях, меняется давление в донных отложениях, что и приводит к таким последствиям».

Анализ данных с измерительных приборов показывает, что путь с мелководья до отметки в 4500 метров глубины лавина проделала за одни сутки.

Определить масштабы явления учёные смогли только после починки датчиков, руководствуясь лишь приблизительными данными о его начальной фазе.

Известно, что в верховьях каньона поток двигался со скоростью 5,2 м/сек, а к концу своего пути ускорился до 8 м/сек.

На починку кабелей, повреждённых в январе прошлого года, ушло примерно три недели.

Есть одно интересное наблюдение, которое, возможно, объясняет, почему одни кабели обрываются, а другие нет.

Это связано с тем, что лавина на разных отрезках своего пути по-разному взаимодействует с поверхностью дна: где-то она полностью разрушает его слои, где-то проскальзывает, оставляя за собой лишний слой песка.

«Эти новые данные будут использованы в индустрии коммуникаций, с их помощью будут проложены новые маршруты по дну океана в обход районов с наибольшим риском возникновения эрозий, губительных для техники», — говорит специалист в области морской геологии британского Национального центра океанографии Майк Клэр.

Нельзя переоценить важность систем подводных коммуникаций, через которые на 99% осуществляется межконтинентальный обмен данными. К примеру, одних только денежных переводов по всему миру осуществляется на триллионы долларов в день.

Исследования в бассейне реки Конго становятся одним из приоритетных международных проектов, к которому присоединились учёные из Франции, Германии и Анголы.