Жительница Слуцка вместе со своей командой открыла швейную мастерскую для людей с инвалидностью. Интервью (почему это важно)

В Слуцке работает швейная мастерская, где проводят бесплатные мастер-классы по шитью. Сейчас там обучаются в основном мамы, у которых есть дети с инвалидностью, но на занятия приглашают всех желающих.

Мастерскую открыла Cлуцкая первичная организа­ция общественного объединения «Белорус­ская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Её предсе­датель Мария Ванкевич рассказала «Кур’еру», как появилась мастерская и про планы открыть швейное предприятие, где будут работать люди с инвалидностью.

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Мария три года возглав­ляет организацию, которая объединяет 36 семей. В команде первички только пять человек — сама Мария, её заместитель Анна Гуринович, член совета, бухгалтер и фотограф.

Первая инициатива

Свою первую инициативу в рамках проекта «Искусство за инклюзию людей с инвалидностью» они реализовали в 2019-2020 годах. Это были большие инклюзивные фестивали, психологический кукольный театр.

«Потом захотелось развиваться, не хоте­лось ограничиваться одним театром. Идея плавно перетекла в открытие мастерской. Вначале решили сделать одно рабочее место для человека с инвалидностью, а так как мой заместитель умеет профессионально шить, то проще было начать со швейного дела. Так мы стали развивать новое направление», — говорит Мария.

Мастер-классы по шитью

Идея второй инициа­тивы со швейной мастерской появилась в августе 2020 года, а юридически зарегистрировали её в Министерстве экономики в феврале 2021-го. Мария обошла весь Слуцк, но везде отказывали в аренде из-за льготных условий — оплата с понижающим коэффициентом. Арендовать помещение получилось только в общежитии ДОСААФ в 12-м городке.

«Ремонт помогали делать молодые люди с инвалидностью. Для них мы организо­вали мастер-классы по ремонтным работам, — рассказывает Мария. — В швейной мастерской установлены пять бытовых швейных машин и четыре профессиональные. Недавно появилась вышивальная машина.

Мы оборудовали отдельную комнату для занятий с психологом. К нам приходит Алексей Плеханов, специалист из Слуцкой ЦРБ. В скором времени появится кухня.

За три месяца провели пять курсов по шитью: три — для новичков, которые не знакомы с устройством машин, и два — для любителей, которые владеют элементарными навыками пошива. В итоге участники первого курса научились шить постельное бельё, а участники второго сшили жилет, куртку и другую одежду по запросу.

Пока мастер-классы организовывали для людей с инвалидностью и их родителей. Последние проявили больший интерес. Они сталкиваются с тем, что у их детей нестандартные размеры одежды, а по спецзаказу шить дорого, поэтому они сами осваивают шитьё.

Чтобы попасть на мастер-класс, необязательно, чтобы в семье был человек с инвалидностью. В группы набирают всех желающих. Сейчас идёт запись на январь. Если хотите поучаствовать в мастер-классах, то звоните и записывайтесь по телефону (8025) 755 88 36. Занятия будут проводиться до мая 2022 года».

Нужны люди с большим сердцем и душой

Шитью обучают Мария и её заместитель Анна, но с радостью взяли бы ещё мастера, потому что у обеих маленькие дети — 8 месяцев и 1 год.

«У нас проблема со швеёй. Взяли бы человека с инвалидностью, если в Слуцке есть такие. Также мы ищем людей с инвалидностью в мастерскую, кто может стать помощником мастера, — говорит Мария. — Как таковой базы людей с инвалидностью, которые хотят работать, в Слуцке не существует. До биржи труда они не доходят, обычно сидят дома.

Ещё мы принимаем людей в свою команду, которые готовы работать за идею, волонтёров. Нас очень мало для реализации больших задумок. Нам нужны люди с большим сердцем и душой.

Про открытие предприятия

Мы планируем открыть швейное унитарное предприятие. Нам необходим HR-специалист, ассистент по сопровождаемому трудоустройству, чтобы взять на работу людей с инвалидностью и обучить их. Это будет единственное предприятие в городе, которое будет приспосабливать рабочие места, график и процесс под потребности людей с инвалидностью. Мы хотим сделать так, чтобы человек чувствовал себя нужным.

Планируем шить подушки-антистресс, сумки в бассейн, рукавицы, постельное бельё, бескаркасную мебель — кресла-мешки, пуфики и другой ассортимент.

Но есть сложности. Оказалось, что на всю нашу продукцию нужна сертификация, чтобы она соответствовала стандартам качества. Эта процедура платная. Пока не знаем, где взять на это деньги. И конечно, нужен бизнес-план».

Если у вас есть идеи, как помочь реализовать задумки организации, то звоните Марии Ванкевич — (8025) 755 88 36

Как связаться со Слуцкой первичной организацией «БелАПДИиМИ» в соцсетях: