Для бодрого старта 2022 года Executive.ru подсмотрели список мотивирующих цитат на январь в книге одного из крупнейших авторов о достижении успеха и улучшении жизни – Наполеона Хилла – «План достижения успеха: 365 идей».

Итак, в январе – 31 день. Рекомендуем придерживаться правила: один день – одна цитата. Постарайтесь прочувствовать каждую и прожить день, напоминая себе её смысл.

Обязательность – первый камень в фундаменте сильного характера

Обязательность, как и любая другая черта характера, является привычкой. Начните прямо сегодня — с самого начала года — вырабатывать в себе привычку быть обязательным. Если вы типичный «канительщик» или любитель всё «откладывать в долгий ящик» и вам трудно выполнять свои обещания, начните с малого. Например, пообещайте себе, что будете всегда точны, и постарайтесь организовать свое время так, чтобы никуда не опаздывать. Вскоре вы почувствуете, что вам стало легче выполнять и другие свои обещания.

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По друзьям, которых люди себе выбирают, всегда можно сказать, какой у них характер

Старайтесь проводить большую часть времени с такими людьми, у которых присутствует ПМВ — позитивное мировосприятие. Если по работе вам приходится иметь дело с отрицательными людьми, ограничьте это время промежутком, который вы можете вытерпеть, и, главное, не давайте им возможности обескуражить себя своим негативизмом. Вместо этого всячески старайтесь проявить своё собственное ПМВ.

Ваша репутация – это то, что люди думают о вас; ваш характер – это то, что вы есть на самом деле

Самый лучший способ убедиться в том, что ваш характер и ваша репутация — это одно и то же, — жить так, чтобы ничто сделанное вами не привело вас в замешательство, если бы об этом вдруг напечатали на первой полосе газеты. Твердый характер никогда не позволит преступить этические нормы, даже если все кругом это сделают. Основой сильного характера является убежденность в том, что делается именно то, что нужно, и то, что делается, — правильно.

Всякая высказанная вами мысль становится частью вашего характера

Всякая мысль, выпущенная вами на волю — хорошая или плохая, — является особой формой энергии, которая может воздействовать на тех, кто воспринимает ее, во благо или во зло. Что еще более важно, ваши мысли влияют на вас самих. Вы становитесь именно тем, о чем больше всего думаете. Если вы будете постоянно думать об успехе, ваш мозг настроится на поиск успеха, и тогда вы сами станете притягивать его к себе большими порциями. И наоборот, если будете постоянно думать о провале и пребывать в отчаянии, то станете жалки и безнадежны.

Твердый характер – наш самый ценный капитал: он дает нам силы «оседлать» норовистую жизнь и не оказаться под ее копытами

Самый надежный способ покончить с любым кризисом — сосредоточиться на путях выхода из него, а не искать причины и проклинать виноватого. Сделайте быструю ревизию ущерба, не торопясь обдумайте возможные варианты и их последствия и немедленно приступайте к реализации самого оптимального из решений.

Некоторые люди похожи на дешевые часы: они красивы, но ненадежны

Не доверяйте «изготовление» такого важного «механизма», как характер, воле случая. Определите те черты характера, которые вас восхищают, и работайте над их развитием. Не падайте духом от временных неудач. «Ковка» собственного характера — процесс, на который уходит вся жизнь. К счастью, как и в любом ремесле, чем больше вы работаете над «строительством» собственного характера, тем лучше у вас начинает получаться и сам этот процесс.

Выберите человека, которым вы восхищаетесь, и старайтесь подражать ему во всем. Пусть это будет хоть средневековый рыцарь – все пойдет на пользу характеру

Сравнивая собственный характер с натурами тех людей, которые достигли большого успеха в своих сферах, вы сможете раздвинуть горизонты и возвысить свои цели. Когда вы видите, чего добились другие, и анализируете тот характер, который у них сложился на этом пути, вам легче понять, как можно улучшить собственный характер.

Хвастовство обычно является признаком комплекса неполноценности

Томми Лазорда, тренер бейсбольной команды, однажды заметил, что есть люди-созерцатели, которые любят

наблюдать за тем, как разворачиваются события, есть люди-болельщики, интересующиеся всем происходящим, а есть люди-игроки, которые, собственно, и «делают игру». Старайтесь стать таким, кто заставляет крутиться колесо жизни. Если вы покажете другим, на что способны, они станут уважать вас гораздо больше, чем после любых рассказов о «подвигах». Всякий может оспорить слова, и лишь дела говорят за себя сами.

Сквернословие – это признак ограниченного словарного запаса или неумения выразить мысль, а чаще – и того и другого

Всегда нехорошо ругаться, особенно среди людей, которых вы мало знаете. Вместо этого старайтесь обогащать свой словарный запас, больше читая и познавая, чтобы научиться выражаться просто и понятно. Расширяя свой активный словарь, вы также развиваете свой мозг, поскольку, разбирая смысл новых слов, вы обязательно постигаете и те понятия, которые за ними стоят. Не забывайте каждый день уделять время учебе и размышлениям.

Если вам иногда и приходится лукавить, делайте все возможное, чтобы не обманывать хотя бы своего самого лучшего друга – самого себя

Убеждайте себя в том, что вы как раз тот человек, который вам нравится, — человек твердого характера. Если вы сами себя не любите, как можно ожидать этого от других? Взгляните на себя со стороны и проанализируйте своё поведение как можно более логично. Спросите себя: «Такой ли я человек, с кем хотел бы дружить?» Выработка положительных черт характера подобна покорению высот в альпинизме: намечаете для себя вершину и детально разрабатываете маршрут к ней.

Деньги способны творить и добро, и зло: все зависит от натуры человека, который ими владеет

У самих денег нет ни характера, ни личности, ни моральных устоев. Действие денег только отражает желания их владельца. Деньги могут строить знаменитые больницы и школы, но они также могут быть спущены в азартных играх или потрачены на бессмысленные приобретения. На них можно создавать музеи, в которых будут храниться шедевры искусства, или прекрасные церковные храмы, но те же деньги могут быть использованы на создание разрушительных орудий войны. Строя своё личное благосостояние, не забывайте облагораживать свой характер, направляя часть своего дохода на то, чтобы помогать другим.

Никто не может быть настолько хорош, чтобы в нем не было, и никто не может быть настолько плох, чтобы в нем не нашлось ничего хорошего

Психологи объясняют нам, что не существует такого явления, как плохой человек; существуют только плохие модели поведения. Этот факт можно использовать для того, чтобы развивать и в себе, и в других все самое хорошее. Взращивайте в себе положительные черты характера и работайте над другими, которые нуждаются в исправлении. Как растения в саду, черты характера можно вырастить сильными и плодовитыми, если их соответствующим образом подкармливать, поливать и регулярно пропалывать.

Человек, у которого есть «цена» на честь, должен быть признан бесчестным

Честность может быть только абсолютной. Человек либо честен, либо нет. Честность нельзя проявлять за деньги; она сама себя вознаграждает. Это также одна из наиболее эффективных форм человеческого поведения. Честным людям нет нужды помнить о том, какую ложь кому и когда они сказали, им не надо бояться того, что их могут вывести на чистую воду. Они могут сосредоточить всю свою энергию на более полезных вещах. Формируйте и укрепляйте в себе привычку быть честным во всех своих делах. Если не получается быть абсолютно правдивым во всем, что вы говорите, старайтесь не говорить вообще.

Ленивый человек либо болен, либо до сих пор не нашел своего любимого дела

У. Клемент Стоун часто говорил: «Чувства не всегда дают почву для размышлений, но они всегда дают импульс к действию!» Определите те области, в которых вы чувствуете себя наиболее уверенно и в которых хотели бы чего- то добиться, и развивайте в себе горячее желание быть в этих областях как можно сильнее. И немедленно приступайте к действиям!

Если у вас твердый характер, вы в конце концов обнаружите, что вам нет нужны беспокоиться о своей репутации

Если ваше мужество основано на искреннем убеждении в том, что вы человек сильного характера, честный, надежный, добрый и заботливый, вам никогда не нужно будет беспокоиться о том, что о вас думают другие. Если вы убеждены до глубины души в том, что вы действительно хороший и порядочный человек, можете смело, с гордо поднятой головой вставать лицом к лицу против всех превратностей судьбы.