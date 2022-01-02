Для бодрого старта 2022 года Executive.ru подсмотрели список мотивирующих цитат на январь в книге одного из крупнейших авторов о достижении успеха и улучшении жизни – Наполеона Хилла – «План достижения успеха: 365 идей».
Итак, в январе – 31 день. Рекомендуем придерживаться правила: один день – одна цитата. Постарайтесь прочувствовать каждую и прожить день, напоминая себе её смысл.
-
Обязательность – первый камень в фундаменте сильного характера
Обязательность, как и любая другая черта характера, является привычкой. Начните прямо сегодня — с самого начала года — вырабатывать в себе привычку быть обязательным. Если вы типичный «канительщик» или любитель всё «откладывать в долгий ящик» и вам трудно выполнять свои обещания, начните с малого. Например, пообещайте себе, что будете всегда точны, и постарайтесь организовать свое время так, чтобы никуда не опаздывать. Вскоре вы почувствуете, что вам стало легче выполнять и другие свои обещания.
-
По друзьям, которых люди себе выбирают, всегда можно сказать, какой у них характер
Старайтесь проводить большую часть времени с такими людьми, у которых присутствует ПМВ — позитивное мировосприятие. Если по работе вам приходится иметь дело с отрицательными людьми, ограничьте это время промежутком, который вы можете вытерпеть, и, главное, не давайте им возможности обескуражить себя своим негативизмом. Вместо этого всячески старайтесь проявить своё собственное ПМВ.
-
Ваша репутация – это то, что люди думают о вас; ваш характер – это то, что вы есть на самом деле
Самый лучший способ убедиться в том, что ваш характер и ваша репутация — это одно и то же, — жить так, чтобы ничто сделанное вами не привело вас в замешательство, если бы об этом вдруг напечатали на первой полосе газеты. Твердый характер никогда не позволит преступить этические нормы, даже если все кругом это сделают. Основой сильного характера является убежденность в том, что делается именно то, что нужно, и то, что делается, — правильно.
-
Всякая высказанная вами мысль становится частью вашего характера
Всякая мысль, выпущенная вами на волю — хорошая или плохая, — является особой формой энергии, которая может воздействовать на тех, кто воспринимает ее, во благо или во зло. Что еще более важно, ваши мысли влияют на вас самих. Вы становитесь именно тем, о чем больше всего думаете. Если вы будете постоянно думать об успехе, ваш мозг настроится на поиск успеха, и тогда вы сами станете притягивать его к себе большими порциями. И наоборот, если будете постоянно думать о провале и пребывать в отчаянии, то станете жалки и безнадежны.
-
Твердый характер – наш самый ценный капитал: он дает нам силы «оседлать» норовистую жизнь и не оказаться под ее копытами
Самый надежный способ покончить с любым кризисом — сосредоточиться на путях выхода из него, а не искать причины и проклинать виноватого. Сделайте быструю ревизию ущерба, не торопясь обдумайте возможные варианты и их последствия и немедленно приступайте к реализации самого оптимального из решений.
-
Некоторые люди похожи на дешевые часы: они красивы, но ненадежны
Не доверяйте «изготовление» такого важного «механизма», как характер, воле случая. Определите те черты характера, которые вас восхищают, и работайте над их развитием. Не падайте духом от временных неудач. «Ковка» собственного характера — процесс, на который уходит вся жизнь. К счастью, как и в любом ремесле, чем больше вы работаете над «строительством» собственного характера, тем лучше у вас начинает получаться и сам этот процесс.
-
Выберите человека, которым вы восхищаетесь, и старайтесь подражать ему во всем. Пусть это будет хоть средневековый рыцарь – все пойдет на пользу характеру
Сравнивая собственный характер с натурами тех людей, которые достигли большого успеха в своих сферах, вы сможете раздвинуть горизонты и возвысить свои цели. Когда вы видите, чего добились другие, и анализируете тот характер, который у них сложился на этом пути, вам легче понять, как можно улучшить собственный характер.
-
Хвастовство обычно является признаком комплекса неполноценности
Томми Лазорда, тренер бейсбольной команды, однажды заметил, что есть люди-созерцатели, которые любят
наблюдать за тем, как разворачиваются события, есть люди-болельщики, интересующиеся всем происходящим, а есть люди-игроки, которые, собственно, и «делают игру». Старайтесь стать таким, кто заставляет крутиться колесо жизни. Если вы покажете другим, на что способны, они станут уважать вас гораздо больше, чем после любых рассказов о «подвигах». Всякий может оспорить слова, и лишь дела говорят за себя сами.
-
Сквернословие – это признак ограниченного словарного запаса или неумения выразить мысль, а чаще – и того и другого
Всегда нехорошо ругаться, особенно среди людей, которых вы мало знаете. Вместо этого старайтесь обогащать свой словарный запас, больше читая и познавая, чтобы научиться выражаться просто и понятно. Расширяя свой активный словарь, вы также развиваете свой мозг, поскольку, разбирая смысл новых слов, вы обязательно постигаете и те понятия, которые за ними стоят. Не забывайте каждый день уделять время учебе и размышлениям.
-
Если вам иногда и приходится лукавить, делайте все возможное, чтобы не обманывать хотя бы своего самого лучшего друга – самого себя
Убеждайте себя в том, что вы как раз тот человек, который вам нравится, — человек твердого характера. Если вы сами себя не любите, как можно ожидать этого от других? Взгляните на себя со стороны и проанализируйте своё поведение как можно более логично. Спросите себя: «Такой ли я человек, с кем хотел бы дружить?» Выработка положительных черт характера подобна покорению высот в альпинизме: намечаете для себя вершину и детально разрабатываете маршрут к ней.
-
Деньги способны творить и добро, и зло: все зависит от натуры человека, который ими владеет
У самих денег нет ни характера, ни личности, ни моральных устоев. Действие денег только отражает желания их владельца. Деньги могут строить знаменитые больницы и школы, но они также могут быть спущены в азартных играх или потрачены на бессмысленные приобретения. На них можно создавать музеи, в которых будут храниться шедевры искусства, или прекрасные церковные храмы, но те же деньги могут быть использованы на создание разрушительных орудий войны. Строя своё личное благосостояние, не забывайте облагораживать свой характер, направляя часть своего дохода на то, чтобы помогать другим.
-
Никто не может быть настолько хорош, чтобы в нем не было, и никто не может быть настолько плох, чтобы в нем не нашлось ничего хорошего
Психологи объясняют нам, что не существует такого явления, как плохой человек; существуют только плохие модели поведения. Этот факт можно использовать для того, чтобы развивать и в себе, и в других все самое хорошее. Взращивайте в себе положительные черты характера и работайте над другими, которые нуждаются в исправлении. Как растения в саду, черты характера можно вырастить сильными и плодовитыми, если их соответствующим образом подкармливать, поливать и регулярно пропалывать.
-
Человек, у которого есть «цена» на честь, должен быть признан бесчестным
Честность может быть только абсолютной. Человек либо честен, либо нет. Честность нельзя проявлять за деньги; она сама себя вознаграждает. Это также одна из наиболее эффективных форм человеческого поведения. Честным людям нет нужды помнить о том, какую ложь кому и когда они сказали, им не надо бояться того, что их могут вывести на чистую воду. Они могут сосредоточить всю свою энергию на более полезных вещах. Формируйте и укрепляйте в себе привычку быть честным во всех своих делах. Если не получается быть абсолютно правдивым во всем, что вы говорите, старайтесь не говорить вообще.
-
Ленивый человек либо болен, либо до сих пор не нашел своего любимого дела
У. Клемент Стоун часто говорил: «Чувства не всегда дают почву для размышлений, но они всегда дают импульс к действию!» Определите те области, в которых вы чувствуете себя наиболее уверенно и в которых хотели бы чего- то добиться, и развивайте в себе горячее желание быть в этих областях как можно сильнее. И немедленно приступайте к действиям!
-
Если у вас твердый характер, вы в конце концов обнаружите, что вам нет нужны беспокоиться о своей репутации
Если ваше мужество основано на искреннем убеждении в том, что вы человек сильного характера, честный, надежный, добрый и заботливый, вам никогда не нужно будет беспокоиться о том, что о вас думают другие. Если вы убеждены до глубины души в том, что вы действительно хороший и порядочный человек, можете смело, с гордо поднятой головой вставать лицом к лицу против всех превратностей судьбы.
-
Ухаживайте как следует за своим характером, а ваша репутация сама позаботиться о себе
Если ваша репутация по какой-то причине разошлась с вашим характером, она довольно быстро вернется на место, когда окружающие откроют для себя, что вы не тот человек, за кого они вас поначалу принимали. Если основа ваша сильна, вам нет необходимости беспокоиться о таких мелких недоразумениях. Люди сами скоро поймут, что вы за человек в действительности. Уделяйте основное свое время и энергию постоянным самоинспекциям и самосовершенствованию, строительству сильного характера, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что думают о вас другие.
-
Любая ложь рано или поздно всплывает на поверхность
Возьмите себе за правило говорить правду во всем, что делаете, — даже в тех случаях, когда это кажется неважным, — и вы выработаете в себе привычку к правдивости. Вы инстинктивно почувствуете, что всегда лучше говорить правду и лицом к лицу встречать последствия, чем порождать ложь, которая рано или поздно станет всем известна.
-
Можно быть либо честным, либо нечестным. Между этими двумя состояниями компромисса быть не может
Оглядываясь на собственное поведение, можете ли вы с гордостью утверждать, что всегда были честны? Если нет, возможно, для вас наступило время вспомнить о том моменте, когда вы выбрали для себя нечестный путь. Почему вы пошли на это? Стоило ли это того? Разве последствия честного и правдивого поведения в тех обстоятельствах не оказались бы лучше? Сделайте выводы, извлеките уроки из своих ошибок и поклянитесь, что начиная с этого дня вы будете всегда честны.
-
Банкиры часто дают деньги под характер, но очень редко – только под репутацию, поскольку очень хорошо знают, что далеко не все заслуживают того
Защищайте свою репутацию так же, как вы защищали бы свой дом, свои капиталовложения и свою жизнь. Однажды запятнанная репутация может быть восстановлена только теми, кто выработал в себе смелость и волю не побояться устоять перед лицом самых заманчивых возможностей.
-
Честность – качество души, которое нельзя оценить деньгами
Гораздо легче говорить правду, чем лгать, и в долгосрочной перспективе риск здесь меньше, а выигрыш больше. Но в сегодняшнем сложном обществе границы приемлемого поведения размыты настолько, что иногда становятся неразличимыми. Законы и кодексы этики устанавливают минимальные требования к стандартам поведения. Установите для себя такие стандарты, которые превышают эти минимумы, такие нормы, ниже которых вы никогда не позволите себе опуститься.
-
Очень легко оправдать нечестность, если вы за счет нее живете
Продавая себя за идею, убедитесь в том, что эта идея положительна, выгодна вам и безвредна для окружающих. Известно, что плохие мысли и поступки оборачиваются против своего инициатора, так же «ведут» себя и положительные поступки, и мысли. Если ваше поведение честное и этичное, вы приведете в действие силу добра, которая вернется к вам неоднократно.
-
Избыток правды может свести с ума быстрее, чем её недостаток
Быть честным с другими не означает быть жестоким. Необязательно говорить людям обо всём, что вам в них не нравится, под тем предлогом, что вы откровенны с ними «для их же пользы». Иногда лучше, если мы не знаем истинного мнения других людей о нас. Следует уважать чувство самоуважения других и по возможности недосказать горькой правды, чем выложить лишнее.
-
Вежливость начинается с семьи – или не начинается вовсе
Если к вам с уважением относятся другие члены семьи, вы также учитесь уважать их. Самоуважение, которое вырастает из того, что самые главные для вас люди признают вашу уникальность, помогает выработать в себе ту уверенность, которая позднее поможет преуспеть в жизни. Вежливость и уважение по отношению к другим людям — это такие привычки, которые, однажды развитые, обычно остаются с нами на всю жизнь.
-
Тот, у кого есть время только на сплетни и слухи, слишком занят для успеха
Если вы предпочитаете разбазаривать свои ресурсы на унижение других людей в попытках отстоять собственные интересы, то скоро увидите: так много времени и энергии было потрачено на сплетни и слухи, что уже ничего не осталось для себя. Если от вас будут слышать только плохое, вам перестанут верить.
-
Большие достижения рождаются в борьбе
Страдания и борьба учат нас преодолевать трудности и ведут к настоящим достижениям. Каждую битву следует рассматривать как шанс для личного роста. Сам процесс борьбы, а не результат закаляет характер. Если вы уверены в своей правоте, стойте на своем, даже если вам кажется, что весь мир против вас и все знакомые ставят под сомнение ваши способности. Когда же вы победите — а вы обязательно победите, если будете верить в успех, — то с удивлением услышите, как эти же люди заговорят о том, что с самого начала были уверены, что вам это по плечу.
-
Не ищите среди звезд причины своих неудач. Обратите внимание на себя, и результат сразу придёт
Тот, кто запрограммировал себя на удачу, отыщет путь к успеху даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Решение большинства проблем зависит от одного — и единственного — источника — от нас самих. Прожить жизнь по максимуму — это как преодолевать на надувном плоту пороги на горной реке. Приняв решение, вы уже не можете изменить его, повернуть назад и выгрести вверх по течению в более спокойные воды. Но именно ради такого возбуждения и этих приключений стоит жить.
-
Уважать себя – лучший способ добиться уважения от других
Как ни грустно, люди, которым постоянно нужно окружение, редко когда любимы этим окружением. Они сами себя не любят, поэтому и другие люди редко любят их. Самый верный способ вызвать уважение других — стать тем человеком, с кем вам интересно. Выделите те качества, которыми вы восхищаетесь в других, и приложите целенаправленное усилие, чтобы развить их в себе.
-
Твёрдый характер начинается с самоуважения
Родители, которые показывают своим детям, что безгранично любят их — только за то, что они такие, какие есть, — закладывают фундамент здорового самоуважения, которое будет поддерживать детей на протяжении всей их жизни. На этом фундаменте строится моральное и этическое сооружение, известное как характер. Здоровое самоуважение не следует путать с эгоцентризмом. Эгоцентрист любит себя по самым надуманным причинам, в то время как уважающий себя человек гордится теми чертами характера, которые он развил в себе тяжелым трудом.
-
Если у вас больше врагов, чем друзей, можно ставить тысячу против одного, что вы сами их нажили
В какой бы тщательной упаковке вы себя ни подавали, окружающие быстро разгадают ваш «маскарад» и признают вас за то, что вы есть на самом деле. Следует принять как общее правило, что люди будут принимать вас по вашим рассказам до тех пор, пока ваши дела не докажут обратное. Не злоупотребляйте доброй волей окружающих. Заводите друзей, а не врагов.
-
Самое полезное времяпрепровождение – размышлять в тишине, пытаясь отыскать «путеводную нить» внутри себя
Душа никогда не проявляет себя буйно или шумно. Соприкосновение с духовной сущностью требует покоя и уединения. Не забывайте каждый день посвящать определенную часть времени размышлениям и учебе, мыслям и раздумьям о своей жизни. Найдите такие время и место, которые позволяют вам расслабиться и направить мысли на медитацию.
-
Полностью взяв свои эмоции под контроль, вы станете начальником над собой
В следующий раз, почувствовав, как в вас нарастает злость, вспомните о том, что никто не в состоянии вывести вас из себя или разозлить без вашего на то согласия; действительно, для этого требуется ваше активное соучастие. Кто научился владеть собой — уже личность, которой суждено стать лидером. Таких выбирают, чтобы они правили другими, поскольку они показали всем, что могут править собой. Это люди с сильным характером.
-