Если вы переболели коронавирусом, отшибло память и забываете пить таблетки, то вот вам мой совет

После «короны» врачи обычно советуют пить таблетки, где действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Потому что мало перенести COVID-19, надо ещё пережить его последствия. Например, образование тромбов. И таблетки такие помогают, чтобы тромбы не образовывались.

Пить таблетки надо долго. Например, как мне прописали, так целый месяц. По две штуки в день. Утром и вечером.

Но вы ж понимаете – работа, дела, ещё какая суета. Ещё почему-то после короны с памятью стало не очень хорошо.

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Потому бывает вообще забываешь выпить или стоишь и думаешь — пил ты утром/вечером или не пил. А пропускать нельзя. Передоз тоже нельзя – может кровотечение быть.

Для таких забывчивых, как я, придумали таблетницы. Раскладываешь таблетки в ячейки и всё. Я же как-то забываю купить и денег жалковато – 15 рублей за кусок пластмассы (хотя говорят, есть дешевле). Но не суть. Мне знакомая показала, как можно сделать. Пишешь прямо на пластине таблеток дни недели или даты. И сразу видно, пил ты утром/вечером или нет. Пользуйтесь.

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