Многие из топовых мемов уходящего года гуляют по сетям уже несколько лет, но некоторые вариации, особо полюбившиеся в Рунете, по степени сарказма далеко опередили прародителей, пишет Би-би-си.

Амогус

Комедийное переложение человечков из популярнейшей карантинной компанейской игры Among Us захватило Рунет прошедшей весной.

Упрощённый рисунок «Амогус» (искажённое название коллективной бродилки) перекочевал в руки мемоделов из «Реддита», и дальше они развернулись на полную. У него появились портреты с реальными женщинами средних лет, и так он стал «Сынулей». Кроме того, многие латинские слова мужского рода заканчиваются на «-us»: Икарус, Колумбус, Гомункулус — онлайн-рисовальщикам было где развернуться.

Реклама

Загадка от Жака Фреско

Мотивационные картинки с цитатами американского футуролога Жака Фреско начали обретать мемную популярность еще в позапрошлом году. Но с прошлого лета ширится их поджанр: «Загадки от Жака».

На картинках изображено нечто максимально абсурдное, что, как правило, не требует разгадки вовсе.

Пик популярности тренда в этом году пришелся на середину февраля. О! Повезло, повезло Игрок в «Майнкрафт» просто записывал скоростное прохождение игры в маске Гая Фокса, также известной как маска Анонимуса, не зная, что скриншот с его лицом взорвет Рунет в феврале. Очень быстро умельцы-мемологи растиражировали фото с подписями о том, кому и как, иронично или нет, привалило счастье. Мастера фотошопа наклеили голову парня на тело кота, породив отдельную ветвь мема. Действие порождает противодействие: так появился антимем «Не повезло, не повезло», построенный по той же модели.

Роберт Паттинсон в спортивном костюме

Фото августа 2017 года, на котором известный актёр доказывает, что ничто человеческое звёздам не чуждо, стало вирусным в англоязычном интернете во время карантина.

Мемы в основном касаются того, что Роберт Паттинсон выглядит, как пьющий сосед, физрук из школы или кто-то еще такой же, близкий и понятный.

Россияне тоже не остались в стороне: пик популярности картинки в уходящем году пришелся на июль.

Мем про рыбов

Второе место по популярности у суперхита второй половины лета — мема про рыбов.

То, что нужно было сделать первому «мемоделу», — подписать картинку с китайского рынка семилетней давности.

Заинтересованные в рыбе коты со «сломанным» русским языком стали достойными наследниками мыши, которая «кродеться».

Удивленный Багз Банни

Скриншот из мультфильма Looney Tunes про гиперактивного кролика появился как мем в 2018 году.

Тогда он не сразу стал популярным, но многие мемы с грызуном распространились в испаноязычных соцсетях. В мае 2020 года тренд перекинулся на португалоязычный интернет, а затем пошёл по миру.

С декабря прошлого года этот мем покоряет российский «Тикток», а за ним — и другие соцсети, со всплесками популярности в феврале, апреле и летом: вероятно, его долговечность и обеспечила его попадание на первое место в рейтинге «Яндекса».

Языковая конструкция с окончанием на избыточное «-ов» вышла далеко за пределы мизансцены рыбного рынка и породила ряд подражаний.