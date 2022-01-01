Начало 2022 года оказалось дождливым‚ тёплым и бесснежным. Несмотря на это‚ случчанам удалось проникнуться новогодним настроением. Посмотрите подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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