Начало 2022 года оказалось дождливым‚ тёплым и бесснежным. Несмотря на это‚ случчанам удалось проникнуться новогодним настроением. Посмотрите подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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