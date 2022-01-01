Начало 2022 года оказалось дождливым‚ тёплым и бесснежным. Несмотря на это‚ случчанам удалось проникнуться новогодним настроением. Посмотрите подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Vasiliy Chapaev (@vasiliy_by)

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Публикация от Кирилл Гришко (@grishka_by)

 

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Публикация от KATYA💋 (@katerina_grabun)

 

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Публикация от Константин (@kostya__cheb)

 

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Публикация от ✖liza✖ (@liza69__)

 

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Публикация от Екатерина (@ekaterinka2210)

 

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Публикация от SINFUL💀 (@_prokophik_dmitrii_sergeevih_)

 

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Публикация от Марина Гуцко (@marishka_hutsko)

 

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Публикация от Svetka Labkovich (@_labkovich)

 

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Публикация от 🍒Victoria Kot (@vickycat27)

 

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Публикация от Ольга Волкова (@vorobey1984doc)

 

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Публикация от Christina_Karaba (@christina_ks7)

 

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Публикация от Алина Климкович (@alina_gaba)

 

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Публикация от Екатерина Гришко (@_grishkina)

 

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Публикация от Алеся Горбацевич (@lesya133)

 

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Публикация от Шершун Ольга (@o_shershun)

 

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Публикация от Анастасия Волотович (@nastyavolotovich)

 

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Публикация от Екатерина Ивашкевич (@katyusha220104)

 

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Публикация от Светик (@svetiklapa2303)

 

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Публикация от Настя Стефоненко (@nastia_nastenko)