Уходящий 2021 год для тех, кто следит за мировыми новостями, начался очень ярко — 6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Затем был арест Навального после возвращения в Россию, акции в его поддержку, которые разгоняла полиция, Олимпиада-2020 (наконец-то), приход к власти талибов в Афганистане и множество других важных и интересных событий. Лучшие новостные фотографии года по мнению «Медузы».

Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Сторонники Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы Джо Байдену, врываются в здание Конгресса США. При штурме Капитолия, где в этот день должны были утвердить итоги выборов, погибли пять человек. По делу о штурме Капитолия были задержаны более 500 человек, зачинщики получили тюремные сроки. Итоги выборов утвердили позднее, 20 января Байден занял пост президента США. 6 января
Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Молнии на фоне светового шоу в Пекине в честь 100-летия Коммунистической партии Китая. 30 июня
Noel Celis / AFP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января возвращается в Москву из Берлина, где его лечили после отравления боевым ядом из группы «Новичок». Его задерживают в аэропорту, так как ФСИН обвиняет его в нарушении обязательств условно осужденного. Навального доставляют в отделение полиции в Химках. На следующий день прямо в отделении полиции проходит выездное заседание суда, Навального арестовывают на 30 суток. На фото Навальный перед ОВД в Химках 18 января
Сергей Бобылев / ТАСС
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
После ареста Навального начинаются акции в его поддержку, которые разгоняет полиция. На Пушкинской площади в Москве столкновения демонстрантов с ОМОНом. Лежащего человека защищает либертарианец Глеб Марьясов, который позже получил 10 месяцев колонии по обвинению в перекрытии дорог на этой акции. 23 января
Евгений Фельдман для «Медузы»
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Фотограф Дмитрий Марков сделал снимок в одном из московских ОВД, куда его доставили в день суда над Алексеем Навальным (политику заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше»). Позднее ставшее знаменитым фото было продано за два миллиона рублей. Деньги от его продажи были отправлены организациям «ОВД-Инфо» (объявлена «иностранным агентом») и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста. 2 февраля.
Дмитрий Марков
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Стая скворцов над озером Лох-Эннел в Ирландии, снятая фотографом Джеймсом Кромби. Стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в коллективы могут собираться более 700 тысяч птиц. Подобная стая — в английском она традиционно называется murmuration of starlings, то есть «шелест или шепот скворцов» (от характерного звука крыльев) — при движении иногда принимает необычные очертания. Ученые предполагают, что так птицы пытаются сбить с толку хищников. 2 марта
James Crombie / imago images / Inpho / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Медицинский работник с сумкой-холодильником, в которой лежит вакцина, предназначенная для пастухов индийского Кашмира. В Индии весной произошел резкий всплеск заболеваемости коронавируса, связанный с распространением нового штамма. В какой-то момент суточная заболеваемость превышала 400 тысяч человек, не справлялись не только больницы, но и крематории. 21 июня
Dar Yasin / AP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Участники духового ансамбля старшей школы города Уэнатчи в штате Вашингтон репетируют в специальных палатках для защиты от коронавируса. 26 февраля
David Ryder / Getty Images
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Полиция в лондонском районе Клэпхэм задерживает участницу акции, посвященной безопасности женщин. Акцию организовали из-за убийства 33-летней Сары Эверард. В преступлении обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса. Он получил пожизненный срок. 13 марта
Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Столкновения протестующих с полицией в Мехико во время акции против гендерного насилия. 8 марта
Rebecca Blackwell / AP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Протестующие против военной хунты, которая в феврале свергла правительство Мьянмы во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи. 76-летнюю Аун Сан Су Чжи судили и приговорили к двум годам тюрьмы. 16 марта
Getty Images
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Израильская система ПРО «Железный купол» сбивает ракеты палестинской группировки ХАМАС во время очередного обострения палестино-израильского конфликта. Во второй половине мая стороны заключили перемирие. 14 мая
Anas Baba / AFP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Массовая кремация людей, умерших от осложнений при коронавирусе, в столице Индии Нью-Дели. Вспышку заболеваемости коронавирусом в Индии весной 2021 года связывали как с новым штаммом коронавируса дельта, так и с действиями властей, которые не стали ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии местных выборов. 22 апреля
Danish Siddiqui / Reuters / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон столкнулись на Гран-при Италии. Через три месяца в финале чемпионата на Гран-при Абу-Даби, перед которым у них было равное количество очков, Ферстаппен обойдет Хэмилтона на последнем круге и станет чемпионом «Формулы-1». 12 сентября.
Andrej Isakovic / AFP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошел взрыв, приведший к гибели 51 человека: 46 шахтеров и пятерых спасателей, нашли спасателя Александра Заковряшина. Он считался погибшим. Заковряшин сам вышел из шахты на поверхность. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения и переохлаждением. 26 ноября
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Сотрудники компании «Россети Ленэнерго» закрашивают граффити с портретом Алексея Навального на трансформаторной будке в Петербурге.
28 апреля
Давид Френкель / «Медиазона» («Медиазона» объявлена в России СМИ — «иностранным агентом»; мы сообщаем вам об этом по требованию властей)
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Пожарные МЧС России тушат лесной пожар у села Кюерелях Горного улуса Якутии летом 2021 года. По данным региональной прокуратуры, в пожароопасный сезон было зарегистрировано 1,7 тысячи лесных пожаров на площади около восьми миллионов гектаров. Сумма ущерба превысила 3,7 миллиарда рублей. 6 июля
Алексей Васильев
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Умирающая горная горилла Ндакаси на руках смотрителя в национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго. Это единственный в мире приют для детенышей горных горилл, потерявших родителей. 21 сентября
Brent Stirton / Getty Images
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Участники движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в президентском дворце в Кабуле. Талибы захватили власть в Афганистане, президент страны Ашраф Гани бежал. 15 августа
Zabi Karimi / AP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
34-летний социолог Хабиб Фарзад показывает следы от пыток, которым подвергся после ареста талибами (исламистское движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено), захватившими власть в Афганистане в августе 2021 года. 11 сентября
Marcus Yam / Los Angeles Times / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Сотрудник пограничного патруля США схватил за футболку мигранта с Гаити, перешедшего через реку Рио-Гранде на американо-мексиканской границе. В сентябре 2021 года в городе Дель-Рио в Техасе разбили лагерь около 10 тысяч мигрантов с Гаити, попавших в США через Мексику. Кадры их преследования конным патрулем вызвали возмущение в американском обществе. 19 сентября.
Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Дети возле причала в Мраморном море в Турции. Они окружены морской слизью, которую также называют «морскими соплями». Она образуется из-за того, что фитопланктон разрастается в связи с загрязнением воды и повышением ее температуры. В 2021 году распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории. 11 июня
Chris McGrath / Getty Images
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Спасатели ищут пострадавших от разрушительного наводнения в германской деревне Дернау. Всего на западе Германии, в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, из-за наводнения, вызванного сильными дождями, погибли больше 180 человек. 15 июля
DOCKS Collective
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Жительница Таиланда Радчадаван Пхунгпрасопорн сфотографировала слона, который ищет еду у нее на кухне в городе Хуахин. Это был не единственный визит слона, в июле он заглянул в другой дом в Хуахине и съел там кошачий корм. 20 июня
Radchadawan Peungprasopporn / Facebook / AFP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заходит в редакцию после известия о том, что ему присудили Нобелевскую премию мира. 8 октября
Денис Каминев / Дождь (Телеканал «Дождь» объявлен в России СМИ — «иностранным агентом»)
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Мигранты из стран Ближнего Востока на границе Беларуси и Польши. Миграционный кризис, вызванный массовым приездом мигрантов в Беларусь и их попытками перейти на территорию Евросоюза, начался еще весной 2021 года. Он обострился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов подошли к белорусско-польской границе и попытались ее штурмовать. 10 ноября
Министерство обороны Польши / Reuters / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
81-летняя жительница греческого острова Эвбия Ритсопи Панайота смотрит, как огонь от лесных пожаров, начавшихся на фоне самой сильной засухи в стране за последние 30 лет, подступает к ее дому. 8 августа
Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg / Getty Images
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Дом, покрытый пеплом от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах. Извержение продолжалось почти три месяца и до неузнаваемости изменило остров Пальма, на котором находится вулкан. 30 октября
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Главные фотографии (этого невероятно трудного) 2021 года?, Слуцк
Театр, разрушенный в результате торнадо в городе Мэйфилд, штат Кентукки. Несколько десятков торнадо прошли по территории девяти штатов на среднем западе США 10 и 11 декабря. По данным на 18 декабря, в пяти штатах погибли по меньшей мере 93 человека, 78 из них в возрасте от двух месяцев до 98 — в Кентукки. 13 декабря
Liam Kennedy / Bloomberg / Getty Images