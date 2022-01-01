Уходящий 2021 год для тех, кто следит за мировыми новостями, начался очень ярко — 6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Затем был арест Навального после возвращения в Россию, акции в его поддержку, которые разгоняла полиция, Олимпиада-2020 (наконец-то), приход к власти в Афганистане и множество других важных и интересных событий. Лучшие новостные фотографии года по мнению «Медузы».