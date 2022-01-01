Что на Новый год «секта» рыбаков делает под Слуцком. Фото

Инна
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Что под Слуцком делает на Новый год «секта» рыбаков

1 января, утро. Новый год принято встречать у праздничного стола. Но только рыбаки встречают праздник на льду у лунки и ставками на щуку вокруг.

Им не страшен ни холод, ни ветер, ни толщина льда. Хотя, учитывая даже проступившую воду на льду, его толщина сантиметров 10-15. Но мечтающего о рыбалке рыбака ничто не удержит дома.

Что под Слуцком делает на Новый год «секта» рыбаков

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Что под Слуцком делает на Новый год «секта» рыбаков

Что под Слуцком делает на Новый год «секта» рыбаков Что под Слуцком делает на Новый год «секта» рыбаков

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