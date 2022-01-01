Агностики – те, кто придерживается взглядов, что существование Бога (сверхъестественного) неизвестно или непостижимо. Больше всего агностиков в Беларуси среди православных (помимо тех, кто не относит себя к какой-либо конфессии). При этом Беларусь опережает все страны Запада и Евразии в убеждении, что правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий.

Об этом говорится в новом исследовании ценностей белорусов, проведённом BISS. Оно учитывает большое количество взаимосвязанных индикаторов. Для их отображения была использована концепция «расширения прав и возможностей человека» немецкого политолога Кристиана Вельтцеля, директора Всемирной ассоциации исследования ценностей. Концепция Вельцеля охватывает 24 индикатора и анализирует их на трёх уровнях: на уровне микроблоков, которыми и являются эти 24 показателя (например, отношение к религии, доверие к армии и т. д.); на уровне 8-ми ценностных подсистем, таких как «агностицизм», «автономия», «равенство» и на уровне двух систем ценностей: секуляризма и эмансипации.

Thinktanks.by сосредоточил внимание на данных исследованиях, рассказывающих о белорусском обществе и его сегментах.

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Как говорится в исследовании, по секуляризму Беларусь опережает все страны Запада, Евразии и большинство стран Центральной и Восточной Европы. По степени эмансипации белорусский уровень опережает все страны Евразии, но по стилю уступает всем западным и почти всем странам Центральной и Восточной Европы.

Авторы работы отмечают, что Беларусь — единственная страна евразийской группы, где показатель «агностицизма» вырос за второе десятилетие XXI века.

В плане «агностицизма» и «неповиновения» Беларусь ближе к Западу, чем Евразия.

Как показывает исследование, белорусские мужчины в целом более привержены эмансипаторно-светским ценностям, чем женщины, но есть некоторые исключения. В отношении (гендерного) равенства мужчины гораздо более консервативны, чем женщины.

Ценности и регионы

В Беларуси нет разделения ценностей между географическими зонами (запад, восток, центр). Практически на всех уровнях — макро-, мезо- и микроуровне — ценностные предпочтения распределяются более или менее равномерно. Если рассматривать регионы по отдельности, то здесь можно найти ряд особенностей:

Брестская область: оплот «консерватизма». Из всех регионов Брестская область — самая религиозная, с низким уровнем автономии и наименее релятивистская.

Витебская область: регион противоречивых «прогрессивных». С одной стороны, Витебская область наиболее агностическая и имеет самый высокий показатель «автономии» и «неповиновения». С другой стороны, в Витебской области наименее распространено отношение к гендерному равенству, а наиболее распространена приверженность факторам стабильности.

Гомельская область: зона поляризации взглядов. Крайние варианты (полностью согласен / категорически не согласен) чаще, чем в других регионах, превосходят средние варианты (скорее согласен / скорее не согласен / ни согласен, ни не согласен).

Гродненская область: вотчинная, но с востребованностью местного «голоса» . Этот регион является лидером по приверженности патриотическим ценностям: патриотизму, родительскому мнению и стремлению к большему уважению к власти.

Могилевская область: оплот выбора и сторонников уважения к власти. В Могилёвской области самое низкое количество регулярно посещающих религиозные службы, самый высокий уровень принятия абортов и самая высокая приверженность гендерному равенству. В то же время регион лидирует в своей приверженности повышения уважения к власти и поддержке факторов стабильности.

Минская область: наиболее скептически настроенный регион. У жителей Минской области высшая степень «скептицизма», проявляющаяся в недоверии к армии, милиции и судебной системе.

Минск: терпимый к гомосексуалистам и склонный к гендерному равенству. «Толерантный» — это не точное определение для Минска. Лучше сказать: наименее нетерпимый среди всех регионов. Наряду с Могилевской областью Минск является лидером по гендерному равенству.

Конфессиональные особенности

По данным исследования, белорусские протестанты — лидеры в принятии гендерного равенства. Они также являются лидерами в десакрализации государственной власти («скептицизм»).

У католиков относительно высокий уровень терпимости к гомосексуалистам , а также уровень «непослушания». В обоих случаях группа занимает первое место среди религиозных объединений.

Самый высокий (после внеконфессионального) рейтинг «агностицизма» у православных. Среди конфессиональных филиалов они наименее церковны и менее всего склонны рассматривать религиозность как важный элемент в воспитании детей.