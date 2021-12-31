«На тумбочке у соседних нар увидел еловую ветку…» Как прошла моя Новогодняя ёлка в тюремном лагере

Наступал Новый 1959 год. Мне, автомеханику, было поручено найти в тайге необходимую ёлку, спилить и привезти в посёлок, не поломав веток. С помощью автокрана и специальной платформы ёлку с тайги привезли.

Два дня до наступления Нового года ёлку устанавливали, вешали электрические гирлянды.

Посёлок состоял из

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военных охраны заключённых,

нескольких семей офицерского состава

и заключенных в двух зонах.

В большой зоне около тысячи человек, в малой зоне – сотни полторы, имели свободный выход на работу.

Когда гирлянды были опробованы, меня отправили в зону. Вечером у ёлки собрались дети, их мамы, папы. Вдруг ёлка погасла. Меня срочно вызвали из зоны. Я наладил свет, меня опять отправили в зону. Но ёлка скоро погасла. Меня опять вызвали из зоны. Наладив освещение, в очередной раз хотели отправить в зону, но начальник отряда сказал, что не надо этого делать. С ним согласились, и я остался на ёлке.

Когда детей развели по квартирам, начальник отряда (он был белорусом) пригласил меня домой и угостил новогодним ужином с рюмкой водки за Новый год.

Вернувшись в зону, на тумбочке у соседних нар, увидел еловую ветку, украшенную бумажной гирляндой.

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