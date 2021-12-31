Галина Ванкевич, председатель Слуцкой еврейской общины «Помни», рассказала «Кур’еру» об уникальном событии. Слуцкая семья Борисовец получила звание «Праведники народов мира». Проблема в том, что потомков слуцких праведников пока не нашли и неизвестно, кому вручить награду.

Справка. Звание «Праведник народов мира» присваивается неевреям, которые спасали евреев в годы нацистской оккупации, рискуя при этом собственной жизнью. Признаёт людей праведниками Международный институт при Мемориале Яд Вашем. В Беларуси на 1 января 2017 года праведниками мира был назван 641 человек. В Слуцком районе до недавнего времени три человека удостаивались этого звания. Они помогали своим землякам-евреям бескорыстно, осознавая, что если этот факт откроется, то нацисты их всех убьют.

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Что известно о спасённых случчанах

Гирш Менделевич Колбасник жил в Слуцке на улице 14 Партизан, д. 37. До 19 декабря 1943 года был в партизанском отряде имени Кутузова. Его жена и, предположительно, сын погибли в гетто. Дочь Берта 1920 года рождения была с Гиршем и спаслась. Их скрывали у себя Николай и Любовь Борисовец. Где они жили — неизвестно. Может быть, в самом городе, а может, в деревне под Слуцком. О Борисовцах рассказала институту при Мемориале Яд Вашем Берта Колбасник.

Что известно о спасителях

У Борисовцов были три дочери, которые родились в 1920-х, и одна послевоенная. Они, скорее всего, сменили фамилии после замужества, но были Николаевнами. Сами Николай и Любовь уже умерли, так как в годы войны были людьми в возрасте. Звание им присвоили, но Яд Вашем ищет, кому вручить медаль. Потомки неизвестны.

Ищем потомков

Уважаемые читатели! Если вы знаете потомков той самой семьи Борисовец или сами являетесь ими, позвоните, пожалуйста, корреспонденту «Кур’ера» по телефону +375 44 53-99-056 (Олеся) или напишите по этому же номеру в Viber.