Подходы по налогообложению индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц будут изменены в Беларуси с 1 января 2022 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам в четверг, 30 января.

«С 1 января 2022 г. планируется увеличение размера ставок единого налога с ИП и иных физических лиц», — говорится в сообщении на сайте МНС.

Там также указано, что новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2022 г. Исчисление единого налога за январь 2022 г. производится по ставкам единого налога, уточнили в ведомстве.

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Где хотят не применять единый налог

Единый налог планируется не применять:

при реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;

осуществлении дистанционной торговли товарами, отнесёнными к группам товаров, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса;

осуществлении деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта;

осуществлении общественного питания и осуществлении розничной торговли автомототранспортными средствами.

В МНС пояснили, что ИП, уплатившим за I квартал 2022 г. единый налог (его часть), в отношении видов деятельности, по которым планируется сокращение сферы его применения, предоставляется право перейти с 1 января 2022 г. на иной порядок налогообложения: общий порядок налогообложения или упрощённую систему налогообложения.

Ограничение права применять «упрощёнку»

Также в министерстве сообщили, что с 1 января 2022 г. планируется ограничение права применения упрощённой системы налогообложения ИП, оказывающими услуги, за исключением:

туристической деятельности;

деятельности в сфере здравоохранения;

деятельности сухопутного транспорта;

услуг по общественному питанию;

деятельности в области компьютерного программирования.

«Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 г. не смогут применять УСН, обязаны уплачивать подоходный налог с физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, или применять систему уплаты единого налога с ИП и иных физических лиц», — отметили в МНС.