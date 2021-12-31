«Кур’ер» уже сложно представить без сайта и соцсетей, где читатели устраивают горячие дискуссии, высказываются по злободневным темам, предлагают народные новости. Давайте вспомним, каким был уходящий 2021 год через призму самых популярных новостей и сюжетов, из 4800 материалов, опубликованных на сайте kurjer.info.

Самые читаемые материалы за год

Наших читателей волнуют самые разнообразные темы. Вот только часть публикаций, которые набрали от 50 до 150 тысяч просмотров каждая.

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1. Больше нет ни рыбы, ни гречки, ни спичек. В Беларуси в два раза сократили список социально значимых товаров.

2. Бабуля копала картошку в деревне под Слуцком и нашла «кабана». Фотофакт.

3. «Поведение людей уже не вписывается ни в какие рамки!» Жительница Слуцка про работу дворников и не только.

4. Пожилой женщине из деревни под Слуцком выслали $100 в конверте, а на таможне их вынули. Теперь пенсионерка ждёт решения суда.

5. «Хуже, чем сейчас, в деревне никогда не жилось». Какие проблемы волнуют сельчан.

6. «Оставила неугасаемый след в душах и серд­цах». Ушла из жизни учитель географии СШ №8 Анна Крумко.

7. «Отказаться от газового отопления и вернуться к дровам? Ни за что!» Жительница Слуцка о том, почему против такой «экономии».

8. «Сахара нет никакого, когда появится, неизвестно». Почему в магазинах исчезает слуцкий сахар.

9. «После их ухода я только плачу». К жительнице Слуцка из «холодного дома» приходила комиссия (что сказали специалисты).

10. «Можно подумать, что хозяин просто ненадолго вышел». Как выглядит изнутри заброшенный сельский дом, который пустует много лет.

А вот так выглядела статистика из месяца в месяц

14 января. Бывший директор слуцкого предприятия высказался об угробленных производствах, хоккее и Всебелорусском народном собрании.

Бывший директор слуцкого предприятия об угробленных производствах, хоккее и Всебелорусском народном собрании. 16 января. В Слуцке зафиксирован рекорд минусовой температуры.

В Слуцке рекорд минусовой температуры. 16 февраля. Почему у жителей Слуцка в январе «потяжелели» жировки. У некоторых аж на 73%.

Почему у жителей Слуцка в январе жировки. У некоторых аж на 73%. 29 марта. «Радуга» на 14 Партизан в Слуцке закроется . Вместо неё будет магазин другой торговой сети.

«Радуга» на 14 Партизан в Слуцке . Вместо неё будет магазин другой торговой сети. 5 мая. Что в ВОЗ ответили на слова Лукашенко о том, что Беларуси ничем не помогли в борьбе с COVID-19.

Что в ВОЗ на слова Лукашенко о том, что Беларуси ничем не помогли в борьбе с COVID-19. 7 мая. С замками и сараями. Как выглядят дома в деревне Рудня под Слуцком, где рядом лес и озеро.