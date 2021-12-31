В четверг, 30 декабря, в Минске огласили приговор по «сахарному делу» о крупных взятках. Под обвинение попали десять человек.

Какие сроки получили обвиняемые:

Михаил Криштапович , бывший директор Городейского сахарного завода, приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

, бывший директор Городейского сахарного завода, приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Дмитрий Кириллов , бывший директор Белорусский сахарной компании, приговорён к 7 годам 6 месяцам колонии усиленного режима.

, бывший директор Белорусский сахарной компании, приговорён к 7 годам 6 месяцам колонии усиленного режима. Николаю Пруднику , бывшему директору Слуцкого сахарорафинадного комбината, и Дмитрию Егорову , бывшему директору Скидельского сахарного комбината, назначили по 11 лет колонии усиленного режима.

, бывшему директору Слуцкого сахарорафинадного комбината, и , бывшему директору Скидельского сахарного комбината, назначили по 11 лет колонии усиленного режима. Анатолий Гладкий , бывший гендиректор комбината в Жабинке, получил 8 лет лишения свободы.

, бывший гендиректор комбината в Жабинке, получил 8 лет лишения свободы. Виктор Миронов , тоже бывший руководитель жабинковского предприятия, — 11 лет.

, тоже бывший руководитель жабинковского предприятия, — 11 лет. Сергей Кононенко, бизнесмен из Москвы, приговорён к 7 годам.

Оказывавшим помощь в передаче взяток Сушковой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а Пашкевич и Фоминых — в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев каждой.

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За что обвиняемые получали взятки

По информации Генпрокуратуры, во время судебного следствия установлено, что обвиняемые Криштапович, Прудник, Егоров, Миронов, «занимающие ответственное положение», а также Гладкий, Кириллов и Кононенко в составе организованной группы с 2007 по 2020 год получали взятки в особо крупном размере за совершение в интересах взяткодателей действий, связанных с:

закупкой полипропиленовой тары для нужд сахароперерабатывающих предприятий;

поставками сахара через товаропроводящую сеть в адрес ряда субъектов хозяйствования Российской Федерации, а также Кыргызской Республики;

закупкой сахара-сырца у иностранных предприятий и его перевалкой.

«Всего за период противоправной деятельности участники организованной группы получили свыше 5,4 млн долларов США, 1,5 млн евро и 27 млн российских рублей», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, что директора четырёх сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого), глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции Владимир Тихиня, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД, были задержаны в конце января 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток. О задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Из директоров фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Материалы уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны составляли более 60 томов. По нему проходили около 10 обвиняемых.

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео. Следствие заявляло о получении взяток в особо крупном размере. Расследование длилось больше года. Обвиняемые были задержаны при попытке улететь в Мюнхен, фигуранты входили в организованную группу, которая действовала в Беларуси и России, рассказывается в сюжете телеканала.