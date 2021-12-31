Убедите друзей не взрывать пиротехнику! Петарды и салюты укорачивают птицам жизнь

Фейерверки и петарды опасны для птиц и собак. Что испытывают животные и почему после салютов их выживаемость снижается? Об этом рассказали в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Что происходит с птицами при салюте

Салюты обычно запускают в темноте, большинство птиц в это время спят. Когда начинаются взрывы, они просыпаются и взлетают. Но куда? В темноте они плохо ориентируются и могут врезаться в постройки. Так, накануне Нового года в Праге во время запуска салюта на реке Влтава лебеди-кликуны испугались и взлетели. В темноте птицы столкнулись с мостом и другими постройками.

Стресс укорачивает жизнь

Стресс, который испытывают птицы при взрывах, очень силён. Немецкие учёные с помощью автоматических камер в течение 10 лет изучали поведение синиц в искусственных гнёздах во время новогоднего салюта. В прошлом году они опубликовали результаты. Птицы испытывали стресс и не успокаивались и двигались в течение часа даже после одиночного фейерверка. Если люди веселились всю ночь, то ни одна птица не засыпала. Такое тревожное поведение влияет на терморегуляцию птиц, а их выживаемость снижается.

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«Убедите друзей не взрывать пиротехнику!»

Использование пиротехники в общественных местах в Беларуси приравнивается к мелкому хулиганству. Но даже в безлюдных местах взрывать петарды не стоит.

«Наши города густо населены птицами даже зимой. Одни птицы ночуют на деревьях, другие в расщелинах построек, в дуплах и в искусственных гнёздах. Пустоши и другие необитаемые места наиболее привлекательны для птиц. Здесь на ёлках могут спрятаться даже ушастые совы, — сказал Александр Винчевский, директор АПБ. — Если вам удастся убедить близких или друзей не взрывать пиротехнику — это огромный шаг навстречу природе!»

Теряются собаки

Взрывы пугают не только диких, но и домашних животных. Ежегодно во время зимних праздников появляется много объявлений о том, что владельцы ищут своих питомцев, которые убежали и заблудились, испугавшись громких взрывов.

Европейские города уже начали отказываться от новогодних салютов. Иногда их заменяют световые и лазерные шоу, как в Париже и Штутгарте, или световые декорации, как в Пярну.

Запрет на китайские фонарики

Китайские фонарики также очень опасны как для человека, так и для животных, так как легко могут вызвать пожар. Горят 15-20 минут и за это время могут взлететь на несколько километров, подняться на высоту до 500 м. Два года назад в зоопарке в Крефельде (Германия) в новогоднюю ночь от китайского фонаря произошёл пожар, который сжёг Дом Обезьян. Сгорело более 30 животных, в том числе очень редких.

Запуск китайских фонарей запрещён в Беларуси с прошлого года. Запрет действует во многих других странах, таких как большая часть Германии, Аргентины, Чили, Колумбии, Испании и Вьетнама.

О запрете пиротехники

В июле 2019 года АПБ предложила запретить использование пиротехники на всех особо охраняемых природных территориях Беларуси, а также возле птичьих колоний (с марта по май) и возле коллективных ночёвок птиц (с июня по март) во избежание нанесения увечий или гибели птиц.

Несколько лет назад директор национального парка «Беловежская пуща» запретил использование пиротехники в национальном парке. Такой запрет действует и в заповеднике «Лебедь».

Пожалуйста, не взрывайте петарды и салюты, не запускайте китайские фонарики — берегите диких и домашних животных, которые живут поблизости!