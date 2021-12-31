Опять пешехода сбили на «зебре». У пострадавшего — перелом и сотрясение мозга

Вечером 30 декабря в трёх километрах от деревни Радково Солигорского района автомобиль «Киа» сбил мужчину на «зебре».

Пострадал 63-летний мужчина. С травмами он доставлен в больницу. «Автомобилем «Киа Рио» управлял 54-летний житель Солигорска. Мужчина ехал по автодороге Н9638 «Радково – Солигорск» в направлении Радково, — пояснила Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома. — На третьем километре дороги 63-летний житель Солигорского района переходил проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил его и сбил».

По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда пешеход получил телесные повреждения, среди которых – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой голени.

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«Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на то, что внимательное поведение на дорогах поможет не омрачить новогодние праздники», – сказала Ирина Сапунова.