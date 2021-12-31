Каждый год некоторые публикации «Кур’ера» попадают на страницы других изданий, а их героев цитируют региональные, республиканские и зарубежные медиа. 2021-й не стал исключением.
Посмотрите, чем в этом году был знаменит Слуцкий район благодаря нашей газете и что разные медиа писали о нас.
1. Рыбак на пожаре
Безусловно, самым знаменитым человеком из Слуцка в этом году стал символ невозмутимости наших людей — пенсионер из 29-й танковой дивизии. Мужчина спокойно удил рыбу, пока за его спиной полыхала сухая трава, а пожарные боролись с пламенем. Все издания и паблики, которые цитировали этот сюжет, и не сосчитать — их тысячи.
Иван Ургант в своём вечернем шоу пошутил: «Видно, что этот мужчина уже сделал вторую прививку от коронавируса».
«Лента.ру» написала: «Крутые парни ловят рыбку, несмотря ни на что». «И пусть весь мир подождёт».
Интересную заметку про слуцкого пенсионера сделал журнал PSYCHOLOIES.
«Пока мы читаем книги и посещаем тренинги на тему того, как перестать бежать и обрести спокойствие, жители белорусского города Слуцка демонстрируют завидную стрессоустойчивость», — рассуждает автор журнала и предлагает читателям посмотреть на «уравновешенность, душевное спокойствие и целеустремлённость» случчан и в особо суетные дни представлять себя таким вот рыбаком.
«Стоит нам почувствовать, что эмоции зашкаливают, сроки горят и вокруг сплошная суета — вспомним героя этого видео. Я/Мы белорусские рыбаки!» — заключает автор.
Onliner утверждает:«Видео настолько настраивает на внутренний дзен, что может легко посоперничать с фильмом «Большой Лебовски» и другими хитами мирового кинематографа».
А вот в сюжете ОНТ акцент сделали на том, что жечь сухую траву очень опасно.
2. Копала картошку и нашла «кабана»
В начале сентября пенсионерка в Слуцком районе копала картошку и нашла клубень, похожий на голову кабана. Соседка женщины сфотографировала картофелину и прислала снимок в «Кур’ер». Неожиданно, картофельная «кабанья голова» стала популярной в Сети. Публикацию процитировали издания из Бреста, Гродно, Горок и другие.
3. Кот оккупировал будку собаки
В октябре в своих соцсетях «Кур’ер» опубликовал информацию о «вопиющем факте»: кот нашей читательницы оккупировал собачью будку, не пускал внутрь собаку, не реагировал на мольбы и выглядел очень сурово. «Требует мышь», — подозревали комментаторы в поведении кота коррупционную составляющую.
Фото превысившего свои служебные полномочия слуцкого кота тоже разошлось по пабликам. На «Пикабу» комментаторы предположили, что кот занимал собаке деньги под залог недвижимости. А минский журнал «Как тут жить» пообещал следить за развитием событий.
4. Обустроил гараж как квартиру
Белорусские издания обратили внимание на публикацию «Кур’ера» о жителе Слуцка, который сделал свой гараж удобным, как квартира. Он поставил там диваны, кресла, холодильник, телевизор, мангал, столы и многое другое, сделал ремонт. Теперь не только хранит там машину, но и устраивает посиделки с друзьями.
Текст об уютном гараже и фото нашего корреспондента опубликовали у себя «МЛЫН.BY» и Onliner.
5. Жуткая статуя
В очередной поездке по Слуцкому району наша сотрудница Александра Шагойко увидела в тумане возле Повстыни страшную статую с искалеченным лицом. Фотографию жуткой скульптуры разместил у себя и Onliner. Правда, издание перепутало эту «Женщину с караваем» с другой, которая стоит в Слуцком парке.
6. Бонус. Столяр-реставратор из Германии и «Кур’ер» как зарубежная пресса
Эта история из другого разряда. Здесь герой публикации в «ІК» сделал её своей рекламой.
Ещё в июне 2019 года наш корреспондент Владимир Амельченя познакомился с немецким столяром, когда гостил у своей дочери в Германии. Он написал о нём материал, а «Кур’ер» опубликовал.
В 2021 году Маркус Вильперт, так зовут мастера, прислал Амельчене фотографию. Оказалось, что читательница «Кур’ера» передала мастеру газету с материалом о нём. Маркус поместил страницу в рамку и обязательно показывает её новым заказчикам. Извиняется, что не может прочитать написанное, и добавляет: «Но вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут».