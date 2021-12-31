Каждый год некоторые публикации «Кур’ера» попадают на страницы других изданий, а их героев цитируют региональные, республиканские и зарубежные медиа. 2021-й не стал исключением.

Посмотрите, чем в этом году был знаменит Слуцкий район благодаря нашей газете и что разные медиа писали о нас.

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1. Рыбак на пожаре

Безусловно, самым знаменитым человеком из Слуцка в этом году стал символ невозмутимости наших людей — пенсионер из 29-й танковой дивизии. Мужчина спокойно удил рыбу, пока за его спиной полыхала сухая трава, а пожарные боролись с пламенем. Все издания и паблики, которые цитировали этот сюжет, и не сосчи­тать — их тысячи.

Иван Ургант в своём вечернем шоу пошутил: «Видно, что этот мужчина уже сделал вторую прививку от коронавируса».

«Лента.ру» написала: «Крутые парни ловят рыбку, несмотря ни на что». «И пусть весь мир подождёт».

Интересную заметку про слуцкого пенсионера сделал журнал PSYCHOLOIES.

«Пока мы читаем книги и посещаем тренинги на тему того, как перестать бежать и обрести спокойствие, жители белорусского города Слуцка демонстрируют завидную стрессоустой­чивость», — рассуждает автор журнала и предлагает читателям посмотреть на «уравно­вешенность, душевное спокойствие и целеустремлённость» случчан и в особо суетные дни представлять себя таким вот рыбаком.

«Стоит нам почувствовать, что эмоции зашка­ливают, сроки горят и вокруг сплошная суета — вспомним героя этого видео. Я/Мы белорусские рыбаки!» — заключает автор.

Onliner утверждает:«Видео настолько настраивает на внутренний дзен, что может легко посоперничать с фильмом «Большой Лебовски» и другими хитами мирового кинематографа».

А вот в сюжете ОНТ акцент сделали на том, что жечь сухую траву очень опасно.

2. Копала картошку и нашла «кабана»

В начале сентября пенсионерка в Слуцком районе копала картошку и нашла клубень, похожий на голову кабана. Соседка женщины сфотографировала картофелину и прислала снимок в «Кур’ер». Неожиданно, картофельная «кабанья голова» стала популярной в Сети. Публикацию процитировали издания из Бреста, Гродно, Горок и другие.

3. Кот оккупировал будку собаки

В октябре в своих соцсетях «Кур’ер» опубликовал информацию о «вопиющем факте»: кот нашей читательницы оккупировал собачью будку, не пускал внутрь собаку, не реагировал на мольбы и выглядел очень сурово. «Требует мышь», — подозревали комментаторы в поведении кота коррупционную составляющую.

Фото превысившего свои служебные полномочия слуцкого кота тоже разошлось по пабликам. На «Пикабу» комментаторы предположили, что кот занимал собаке деньги под залог недвижимости. А минский журнал «Как тут жить» пообещал следить за развитием событий.

4. Обустроил гараж как квартиру

Белорусские издания обратили внимание на публикацию «Кур’ера» о жителе Слуцка, который сделал свой гараж удобным, как квартира. Он поставил там диваны, кресла, холодильник, телевизор, мангал, столы и многое другое, сделал ремонт. Теперь не только хранит там машину, но и устраивает посиделки с друзьями.

Текст об уютном гараже и фото нашего корреспондента опубликовали у себя «МЛЫН.BY» и Onliner.

5. Жуткая статуя

В очередной поездке по Слуцкому району наша сотрудница Александра Шагойко увидела в тумане возле Повстыни страшную статую с искалеченным лицом. Фотографию жуткой скульптуры разместил у себя и Onliner. Правда, издание перепутало эту «Женщину с караваем» с другой, которая стоит в Слуцком парке.

6. Бонус. Столяр-реставратор из Германии и «Кур’ер» как зарубежная пресса

Эта история из другого разряда. Здесь герой публикации в «ІК» сделал её своей рекламой.

Ещё в июне 2019 года наш корреспондент Владимир Амельченя познакомился с немецким столяром, когда гостил у своей дочери в Германии. Он написал о нём материал, а «Кур’ер» опубликовал.

В 2021 году Маркус Вильперт, так зовут мастера, прислал Амельчене фотографию. Оказалось, что читательница «Кур’ера» передала мастеру газету с материалом о нём. Маркус поместил страницу в рамку и обязательно показывает её новым заказчикам. Извиняется, что не может прочитать написанное, и добавляет: «Но вы же понимаете, что о плохом мастере писать за рубежом не будут».