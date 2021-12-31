Слуцк, 27 декабря. Инцидент произошёл в магазине «Копеечка» в 12-м городке Слуцка. Между покупателем и работником магазина произошёл конфликт, но по какой причине – неизвестно. Судя по видео, стороны провели интенсивные и тесные переговоры, после чего друг к другу претензий не имели.

— У кого рыло? У кого рыло? У кого рыло? Ушатаешь <меня>, шатало. Помидоры просто собери свои и всё. Понял? Помидоры собери и всё, — говорил сотрудник магазина.

Судя по видео, продавец был вежлив с покупателем и корректно пояснил ему:

— Выражения надо выбирать просто. Просто выражения <надо выбирать>.

— Дружище! – ответил покупатель.

— Что? – спросил работник магазина.

Всё закончилось тем, что покупатель ушёл.