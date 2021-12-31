Случчина-2021: люди слова и дела по версии «Кур’ера». Узнайте, кто они

Под занавес 2021 года «Kур’ер» в своём традиционном обзоре вспоминает героев газетных публикаций, которые своими делами, поступками и достижениями заслуживают уважения случчан и по праву могут носить звание «Человек года».

Сергей Бовкунович: «Мы несём ответствен­ность за то место, где находимся»

Фермер Сергей Бовкунович за пять лет не только развил бизнес возле Залядья, но и навёл порядок в самой деревне. Он оформил на себя заброшенные участки с ветхими домами и расчистил их.

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По профессии Сергей — инженер-программист, семь лет занимался логистикой в IT-компании в Минске. Десять лет назад они с женой решили заняться фермерством и переехали в Слуцкий район.

В 2016 году открыл собственное фермерское хозяйство в Залядье по производству клубники, помидоров, капусты и зерновых.

Так как вся ближайшая к Залядью земля — в пользовании Сергея, он решил навести порядок и в самой деревне. «Мы не просто пришли тут и сами по себе. А стараемся нести какую-то ответствен­­ность за то место, где мы находимся. Жить, когда вокруг всё заросшее и непорядок, — это не есть хорошо», — считает фермер.

Ему помогла председатель местного сельсовета — взяла на себя юридическую сторону вопроса, оформление. Таким образом у Сергея оказалось больше 10 заброшенных участков с руинами домов, зарослями кустарников и деревьев. Бовкунович и его механизаторы примерно месяц в году тратят на расчистку этого «богатства».

В итоге за пять лет фермер расчистил целую улицу. И продолжает благоустраивать деревню.

Алесь Новік: «Мой прынцып — робіш для людзей, а людзям не трэба рабіць абы-як»

Алесю Новіку, былому настаўніку гісторыі Грэскай школы, 73 гады, больш за 10 з іх ён на пенсіі, але сядзець без справы не можа. Ён курыруе школьны музей, які існуе 40 гадоў.

Каля 65% экспанатаў — з калекцый Алеся Новіка. Асобную экспазіцыю складаюць рэчы часоў СССР.

«Мая справа — сабраць і захаваць. Кожная рэч каштоўная па-свойму, цікавая. Для мяне ўсё, што сабрана, аднолькава важна, — кажа ён. — У моладзі загараюцца вочы, ім цікава, як наогул можна было карыстацца гэтымі рэчамі. Я спадзяюся, што нешта зраблю для цяперашняга пакалення, распавёўшы пра мінулае, а старэйшаму, якому сёння больш за 40 гадоў, захаваю ўспаміны».

А яшчэ Алесь Новік падпрацоўвае ў дзіцячым садку. Менавіта работніцы гэтай установы і прапанавалі «Кур’еру» напісаць пра Новіка, які сваімі рукамі зрабіў на тэрыторыі садка сапраўдную казку. Тут і грыбы, і калабкі, і божыя кароўкі, і скульптуры жывёл, птушак.

«Раблю ўсё, каб прыгожа было: зрабіў млын, хацінку на курыных ножках, возера. Вельмі прыемна, калі людзі падыходзяць, каб зрабіць здымак каля маіх скульптур, — кажа Алесь Новік. — Мой прынцып — робіш для людзей, а людзям не трэба рабіць абы-як. Сёння ў іх жыцці не так многа прыемнага, а калі ты прынясеш хоць маленькую радасць — гэта ўжо добра. Я хачу, каб людзі ўсміхаліся. Мне прыемна, калі пра мяне будуць добрыя словы казаць».

Рита Лесковец: «Любой выбор в пользу добра делает нас лучше во сто крат»

Рита Лесковец живёт в деревне Гацук, что в 30 км от Слуцка. На её попечении — семь животных, некоторые из них могут передвигаться только на тележках, которые смастерили для них заботливые хозяева.

Рита окончила школу, но учиться дальше не смогла. Она сама страдает от тяжёлого недуга — эпилепсии. Раньше жила в Минске, но сменила место жительства, чтобы удобнее было разместиться с питомцами.

Сейчас у неё живут пять собак, четверо из них — инвалиды, два кота и хомяк без глаза. Для каждого неходячего питомца муж Риты Евгений сделал приспособления для передвижения. Конструкции колясок ребята придумывают сами: покупают полипропиленовые трубы и старые колёса. «Коляски делали по размеру собаки. Кто-то сразу побежал, когда почувствовал, что может двигаться, а кому-то понадобилось время», — говорит девушка.

По словам Риты, она помогает животным, чтобы спасти себя от «расчеловечивания». Она считает, что любой выбор в пользу добра делает нас лучше во сто крат.

Рита понимает, что пристроить сложно любых бездомных животных, а инвалидов — практически невозможно.

За всё это время, что она выхаживает собак-колясочников, ни одна из них не нашла себе дом и новых хозяев.

Мария Ванкевич: «Хотим, чтобы человек чувствовал себя на работе как дома»

Мария Ванкевич три года возглавляет Слуцкую первичную организацию ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», которая объединяет 36 семей случчан.

Свою первую инициативу «Искусство за инклюзию» органи­зация реализовала в 2019-2020 годах. Это были большие инклюзивные фести­вали, психологический кукольный театр.

«Потом захотелось развиваться, не хоте­лось ограничиваться одним театром. Идея плавно перетекла в открытие швейной мастерской», — говорит Мария. И в феврале 2021-го она была созда­на и юридически заре­гистрирована.

За три месяца в мастерской провели пять курсов по шитью: три — для новичков, которые не знакомы с устройством машин, и два — для любителей, которые владеют элементарными навыками в пошиве. Мастер-классы органи­зовывали для людей с инвалидностью и их родителей. Последние проявили большой интерес. Они сталкиваются с тем, что у их детей нестандартные размеры одежды.

В дальнейшем организация планирует открыть швейное предприятие. Это будет единственное предприятие в городе, которое будет приспо­сабливать рабочие места, график и процесс под потребности людей с инвалидностью. «Мы хотим сделать так, чтобы человек чувствовал себя на работе как дома», — говорит Мария Ванкевич.

Уладзімір Бойка: «Каб засталася памяць, трэба было нешта рабіць»

Уладзіміра Бойку на Случчыне, а таксама ў суседнім Старадарожскім раёне ведаюць па яго справах. Менавіта ён задаўся мэтай увекавечыць подзвіг вайскоўцаў 121-й дывізіі, якія ў 1941 годзе супрацьстаялі добра ўзброенай гітлераўскай групоўцы ў трохвугольніку паблізу вёсак Рубяжы — Вярхуціна — Сінегава.

Большасць асабовага складу засталася тут, у слуцкіх і старадарожскіх лясах. Масавай эксгумацыі астанкаў чырвонаармейцаў тут не было да цяперашняга часу. З пошукавікамі Уладзімір Бойка ўздоўж і ўпоперак абышоў месцы баёў. І цяпер вядомы канкрэтныя лакацыі, дзе спачы­ваюць загінулыя воіны.

Дзякуючы намаганням і асабістаму ўкладу Уладзіміра Бойкі 6 жніўня гэтага года на месцы бою быў адкрыты помнік загінулым вайскоўцам.

Уладзімір Бойка лічыць, што па такіх мясцінах абавязкова трэба праводзіць экскурсіі.

«Тут пустуе пяць гектараў зямлі, засталіся акопы. Трэба толькі правільна арганізаваць прастору. Турыстычны маршрут варта прадумаць абавязкова, бо сама­стойна сюды мала хто паедзе, — кажа Бойка. — А пабываць у гэтых мясцінах, асабліва дзецям, неабходна».

Нагадаем, што Уладзімір Бойка — стваральнік сайта «Спадчына Слуцкага краю». Сваю кнігу «Дзень Перамогі ў нас не адабраць!» ён падарыў у кожную школу і бібліятэку Случчыны.

Валентина Шишко: «Ни у кого ничего не просим, действуем сами»

Валентина Шишко — заметный человек не только в своей деревне Вынищи, но и в районе. Она учитель белорусского языка в Бокшиц­кой шко­ле, а также инициатор благоустройства родной деревни и организатор ежегодного сельского фестиваля. Как местный депутат помогает решать местные проблемы, а ещё пишет и исполняет песни.

В 2021 году «Кур’ер» побывал на мини-фестивале в Вынищах. Это был уже шестой фестиваль, который организовала Валентина Шишко.

«Общедеревенский праздник проводим сами, ни у кого ничего не просим, — рассказала она. — Жители собирают средства на проведение. А что остаётся — используем на благоустройство. Вот в прошлом году костёл отремонтировали сами, в этом году люди хотят восстановить Дом культуры. В позапрошлом году около 400 человек передавали средства, даже бывший наш житель из Казахстана. Любим свою деревню, переживаем за её будущее».

Наводить порядок в Вынищах женщина начала до того, как стала депутатом. Вместе с другими активными сельчанами проводила субботники, убирала одинокие могилы на местном кладбище. И только потом её выдвинули кандидатом в депутаты местного сельсовета.

«Раньше в деревне было 220 дворов, сейчас постоянных жителей человек 80. А так хочется, чтобы деревня жила, процветала», — отметила Валентина.