Каждый читатель выбирает интересные ему темы, и у него мало времени для просмотра. Поэтому из 13 материалов за день (в среднем) каждый выбирал в основном свой набор из 2-3 публикаций, которые его заинтересовали.

Об этих и других цифрах читайте ниже.

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Цифры для вас и про вас

> 4800 материалов вы прочитали в 2021 году на сайте kurjer.info (в среднем 13 в день). Из них более 60% — редакционные, о жизни Слуцка. Остальные — новости в регионе, стране, мире.

> 230 народных новостей, то есть 4,8% или 1 из 20 публикаций на сайте. Это новости, мнения, комментарии, которые прислали сами читатели. На самом деле, нам их прислали более 500, однако не все публикуются.

> 300 историй людей — 6,3% или 1 публикация из 16. В среднем почти каждый день мы предлагали читателям историю человека. Это были большие и маленькие публикации о жителях региона, об их жизненном пути, увлечениях или достижениях, проблемах или радостях.

240 коммерческих новостей — от предпринимателей, предприятий, фирм о новых товарах и услугах, скидках, распродажах и акциях.

> 20 млн просмотров страниц. 79% читателей заходят на сайт с мобильников, остальные — с компьютеров. 60,7% читателей — женщины, 39,3% — мужчины.

> 500 бумажных писем пришло в редакцию за год. В личных сообщениях в соцсетях нашим сотрудникам написали более 1200 человек.

> 12 000 звонков сделано (когда мы звонили вам или вы нам).

> 5700 частных объявлений опубликовано от физлиц, ремесленников и ИП.

> 700 предприятий и организаций рекламировали у нас свои товары и услуги.

1 286 870 — столько раз в месяц в среднем посещали сайт kurjer.info в 2021 году.

В Слуцке есть ещё три медиа, которые на своих сайтах публикуют местные новости и коммерческую информацию. Согласно статистике, их посещали 435 271 раз в среднем за месяц. Получается, что сайт «Кур’ера» посещали в 2,9 раза чаще, чем остальные три медиа вместе взятые. Ежемесячные отчёты о такой статистике и самых популярных темах и новостях мы публикуем здесь.

Топ-10 поисковых слов на сайте за 2021 год

Первые два места занимают самые популярные у читателей рубрики. Запрос «Шагойко» — это фамилия нашего журналиста, которая ведёт другую самую популярную рубрику о поездках по деревням и белорусским местечкам.

Людей волновал вопрос закупок дров, искали материалы о торговых предложениях компании «7745» и вакансии.