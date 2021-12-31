В последнюю неделю перед Новым годом в Беларуси опубликовали проект поправок в Конституцию. Бывшему директору Слуцкого сахарорафинадного комбината Николаю Пруднику дали 11 лет лишения свободы. В суд Слуцкого района передали дело безработного, который мастурбировал на автобусной остановке.

В городе и районе

На стадионе технических видов спорта в 12-м городке залили каток .

. Прокуратура Слуцкого района передала в суд дело безработного , который мастурбировал на автобусной остановке «Рынок» на глазах у незнакомой женщины.

, который мастурбировал на автобусной остановке «Рынок» на глазах у незнакомой женщины. В новом магазине «Соседи» на Борисовца будут новые банкомат и инфокиоск.

В праздники в Слуцке и районе автобусы будут ходить вот по этому расписанию .

. Новый магазин «Копеечка» напротив ТЦ «Континент» (улица Монахова, 21) откроется 14 января.

14 января. Как рассказал «Кур’еру» Олег Лесников , главный врач Слуцкой ЦРБ, в Слуцке 4-я волна COVID-19 идёт на спад .

, главный врач Слуцкой ЦРБ, в Слуцке 4-я волна COVID-19 . В воскресенье, 26 декабря, в клубе Parking прошёл детский новогодний утренник – завершающее мероприятие акции «Кур’ера» «Письмо Деду Морозу». Посмотрите и фоторепортаж с этого события.

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В Слуцке на центральной площади перед райисполкомом 1 января с 1.00 до 3.00 пройдёт дискотека .

. В Новый год цены у всех городских такси один день будут выше , чем всегда.

, чем всегда. В ночь на 1 января в Слуцке ожидается температура +1..+3°C, а утром воздух прогреется до +3..+4°C.

температура +1..+3°C, а утром воздух прогреется до +3..+4°C. Слуцкая семья Борисовец получила звание «Праведники народов мира».

Политика

В понедельник, 27 декабря, на Национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликовали проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь для всенародного обсуждения. «Кур’ер» сделал короткий обзор основных предложенных новшеств.

Происшествия

В воскресенье, 26 декабря, слуцким спасателям поступило сообщение , что нужно достать утонувшего человека из канала вблизи деревни Целевичи. Работники МЧС извлекли тело из воды на расстоянии 0,5 метра от берега. Предварительно установлено, что 55-летний мужчина провалился под лёд.

, что нужно достать утонувшего человека из канала вблизи деревни Целевичи. Работники МЧС извлекли тело из воды на расстоянии 0,5 метра от берега. Предварительно установлено, что 55-летний мужчина провалился под лёд. В среду, 29 декабря, на реке Западная Двина в Полоцком районе утонули двое детей .

. Николаю Пруднику, бывшему директору Слуцкого сахарорафинадного комбината, вынесли приговор по «сахарному делу» — 11 лет колонии усиленного режима.

Почитать и посмотреть

Посмотрите фоторепортаж о том, как 28 декабря иней окутал весь Слуцк.

Почитайте воспоминания наших читателей про их самый лучший Новый год (1948-й, 1968-й, 1982-й).

И посмотрите, как случчане украсили свои дома к праздникам.

В магазине «Копеечка» в 12-м городке Слуцка между покупателем и работником магазина произошёл конфликт. Вот видео: