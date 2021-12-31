Александр Бранкевич подвёл итоги-2021 и рассказал, что поможет сделать 2022-й лучше.

Приятного просмотра и с наступающим Новым годом!

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Ведущий: Александр Бранкевич. Видео: Глеб Рулёв

«Дорогие случчане! Сябры! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 2022-м!

По итогам этого года в рейтинге белорусских городов Слуцк оказался ровно посередине.

Одни случчане могут утешить себя мыслью, что у нас не всё так плохо. А сильно хорошо и не должно быть, потому что уверены, что лучшее – враг хорошего. Что Слуцк ровно на золотой середине городов Беларуси.

А другие воодушевятся, что середина – хороший старт на пути к числу лучших. Да, в этом году мы, случчане, потрудились на славу. В эти прекрасные минуты не буду затруднять вас цифрами валового производства, надоями и накосами. Хотя всё равно скажу, что Случчина заняла первое место в области и второе в стране по валовому производству зерновых и зернобобовых культур.

Конечно, подводя итоги года, надо взглянуть и на потери. Здесь я скажу так:

те, кто в этом году покинул одну работу, чтобы в новом году нашли другую – такую же хорошую или даже лучше.

те, кто потерял деньги или даже весь бизнес, нашли новые возможности, чтобы заработать ещё больше!

а те, кто потерял родных, нашли утешение в доброй памяти о них или веру, что ушедшие нашли лучший мир.

Да, мы живём в новых условиях пандемии, к которым уже привыкаем или от которых успели устать.

Но в этой истории с вирусом важно другое – учит ли нас это испытание заботиться друг о друге. Даже если кто-то не верит, что вакцинация или социальная дистанция с масками не помогают, всё равно думать о безопасности других, чтобы не навредить тем, кто рядом с нами – дома, в магазинах, на рабочих местах, улицах или автобусах…

Хочу порадоваться и тому, что многие случчане не поддались другой эпидемии. Эпидемии языка ненависти и неприятия чужого мнения.

Давайте искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. И если это получится, то есть шанс, что 2022 год будет для нас хорошим. Что не будет войны, не будет страха, не будет ненависти и хамства.

А яшчэ хацеў бы дадаць. У 2022 годзе не забывайце матчыну мову! Няхай у кожнага з вас будні і святы складваюцца ўдала і паспяхова! Няхай жыццё вашых сем’яў будзе шчаслівым, напоўненым новымі сустрэчамі, цікавымі вандроўкамі! Няхай хутчэй скончацца ўсе пандэміі і кожны будзе здаровым, бадзёрым і шчаслівым!

Каб пілося, ялося и добра спалося!

З Новым годам, паважаныя сябры. Ваша і для Вас газета «Кур’ер»! З вамі Аляксандр, усім дабра!».