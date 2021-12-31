Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, обратился к случчанам с новогодним поздравлением и подвёл итоги 2021 года. Приводим краткое содержание.

Как никогда прежде мы осознали, насколько важен для общества и для судьбы нашей страны труд медиков.

По-новому открыли для себя смысл добровольчества и духовный потенциал благотворительных проектов.

Слуцкий район в лидерах по валовому производству зерновых и зернобобовых культур – первое место в области и второе – в республике.

По сбору льна – первое место в области.

Получен рекордный урожай маслосемян рапса – 29 903 тонны – это лучший результат в стране.

Восемь лет мы уверенно держим лидирующие позиции в молочной отрасли. В 2021-м году район вышел на первое место в области и третье в республике по валовому производству молока.

Реальный сектор экономики: получено 106,8 млн рублей чистой прибыли.

Рентабельность продаж – 9,7%.

Введены в эксплуатацию: 3 района индивидуальной жилой застройки; котельная на фрезерном торфе; участок республиканской автомобильной дороги Р-23; две станции обезжелезивания воды; завершено строительство двух многоквартирных жилых домов; 67 многодетных семей улучшили свои жилищные условия.

На нужды здравоохранения за счет бюджетных средств было приобретено оборудование на 437 тысяч рублей.

Ремонт второго этажа инфекционного отделения №1 был выполнен благодаря помощи сельскохозяйственных организаций района и Слуцкого сыродельного комбината.

15 школьников и учащийся Слуцкого государственного колледжа Алексей Бурлаков были премированы Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Роман Пенязь, учащийся гимназии №1, на Европейской географической олимпиаде завоевал бронзовую медаль,

Воспитанница Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Александра Шлейко пополнила копилку достижений района бронзовой медалью (Международный турнир по плаванию имени С.В. Коплякова), серебряной (чемпионат Республики Беларусь по плаванию), золотой (Республиканская спартакиада школьников).

Олег Лариков, учащийся Слуцкой детской школы искусств, стал лауреатом І степени на Республиканском творческом конкурсе «Вытокі»

Вера Ростова, член первичной организации ОО «БРСМ» Слуцкого государственного медицинского колледжа, была отмечена Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь.

Высокая гражданская активность, ответственность, отзывчивость волонтеров средней школы №13 позволила им стать лучшими в Минской области по итогам конкурса «Волонтер года-2021».