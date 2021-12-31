Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, обратился к случчанам с новогодним поздравлением и подвёл итоги 2021 года. Приводим краткое содержание.

  • Как никогда прежде мы осознали, насколько важен для общества и для судьбы нашей страны труд медиков.
  • По-новому открыли для себя смысл добровольчества и духовный потенциал благотворительных проектов.
  • Слуцкий район в лидерах по валовому производству зерновых и зернобобовых культур – первое место в области и второе – в республике.
  • По сбору льна – первое место в области.
  • Получен рекордный урожай маслосемян рапса – 29 903 тонны – это лучший результат в стране.
  • Восемь лет мы уверенно держим лидирующие позиции в молочной отрасли. В 2021-м году район вышел на первое место в области и третье в республике по валовому производству молока.
  • Реальный сектор экономики: получено 106,8 млн рублей чистой прибыли.
  • Рентабельность продаж – 9,7%.
  • Введены в эксплуатацию:
    • 3 района индивидуальной жилой застройки;
    • котельная на фрезерном торфе;
    • участок республиканской автомобильной дороги Р-23;
    • две станции обезжелезивания воды;
    • завершено строительство двух многоквартирных жилых домов;
    • 67 многодетных семей улучшили свои жилищные условия.
  • На нужды здравоохранения за счет бюджетных средств было приобретено оборудование на 437 тысяч рублей.
  • Ремонт второго этажа инфекционного отделения №1 был выполнен благодаря помощи сельскохозяйственных организаций района и Слуцкого сыродельного комбината.
  • 15 школьников и учащийся Слуцкого государственного колледжа Алексей Бурлаков были премированы Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
  • Роман Пенязь, учащийся гимназии №1, на Европейской географической олимпиаде завоевал бронзовую медаль,
  • Воспитанница Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Александра Шлейко пополнила копилку достижений района бронзовой медалью (Международный турнир по плаванию имени С.В. Коплякова), серебряной (чемпионат Республики Беларусь по плаванию), золотой (Республиканская спартакиада школьников).
  • Олег Лариков, учащийся Слуцкой детской школы искусств, стал лауреатом І степени на Республиканском творческом конкурсе «Вытокі»
  • Вера Ростова, член первичной организации ОО «БРСМ» Слуцкого государственного медицинского колледжа, была отмечена Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь.
  • Высокая гражданская активность, ответственность, отзывчивость волонтеров средней школы №13 позволила им стать лучшими в Минской области по итогам конкурса «Волонтер года-2021».