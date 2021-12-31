Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, обратился к случчанам с новогодним поздравлением и подвёл итоги 2021 года. Приводим краткое содержание.
- Как никогда прежде мы осознали, насколько важен для общества и для судьбы нашей страны труд медиков.
- По-новому открыли для себя смысл добровольчества и духовный потенциал благотворительных проектов.
- Слуцкий район в лидерах по валовому производству зерновых и зернобобовых культур – первое место в области и второе – в республике.
- По сбору льна – первое место в области.
- Получен рекордный урожай маслосемян рапса – 29 903 тонны – это лучший результат в стране.
- Восемь лет мы уверенно держим лидирующие позиции в молочной отрасли. В 2021-м году район вышел на первое место в области и третье в республике по валовому производству молока.
- Реальный сектор экономики: получено 106,8 млн рублей чистой прибыли.
- Рентабельность продаж – 9,7%.
- Введены в эксплуатацию:
- 3 района индивидуальной жилой застройки;
- котельная на фрезерном торфе;
- участок республиканской автомобильной дороги Р-23;
- две станции обезжелезивания воды;
- завершено строительство двух многоквартирных жилых домов;
- 67 многодетных семей улучшили свои жилищные условия.
- На нужды здравоохранения за счет бюджетных средств было приобретено оборудование на 437 тысяч рублей.
- Ремонт второго этажа инфекционного отделения №1 был выполнен благодаря помощи сельскохозяйственных организаций района и Слуцкого сыродельного комбината.
- 15 школьников и учащийся Слуцкого государственного колледжа Алексей Бурлаков были премированы Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
- Роман Пенязь, учащийся гимназии №1, на Европейской географической олимпиаде завоевал бронзовую медаль,
- Воспитанница Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Александра Шлейко пополнила копилку достижений района бронзовой медалью (Международный турнир по плаванию имени С.В. Коплякова), серебряной (чемпионат Республики Беларусь по плаванию), золотой (Республиканская спартакиада школьников).
- Олег Лариков, учащийся Слуцкой детской школы искусств, стал лауреатом І степени на Республиканском творческом конкурсе «Вытокі»
- Вера Ростова, член первичной организации ОО «БРСМ» Слуцкого государственного медицинского колледжа, была отмечена Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь.
- Высокая гражданская активность, ответственность, отзывчивость волонтеров средней школы №13 позволила им стать лучшими в Минской области по итогам конкурса «Волонтер года-2021».