«Полгода не тратить пенсию и подрабатывать». Случчанка посчитала, как накопить на недельный отдых в Грузии

живёт на пенсию в 320 рублей. Хочу поделиться одними расчётами. А захотелось их сделать вот почему. Прочитала в газете «Кур’ер» про случчанку, которая

Моя знакомая пенсионерка на Новый год поехала в Грузию. Такой подарок ей сделал сын. Я у неё спросила, что сколько стоит, и посчитала, смогу ли я позволить себе такую поездку с учётом своей пенсии и подработки. Вот что получилось.

На недельную поездку в Грузию на Новый год у женщины ушло примерно $900. Это пока, ведь поездка ещё не закончилась. Услугами турфирмы она не пользовалась, её сын по интернету арендовал жильё и купил билеты на самолёт. Около $300 обошёлся перелёт, примерно столько же ушло на аренду жилья. Около $100 отложено на питание. Если делать поездку полноценной и собрать максимум впечатлений, то на экскурсии придётся выложить около $200. Экскурсия в Грузии на полдня стоит $40-50, а на день — от $60 и выше.

Пенсия у меня больше минимальной — 580 рублей. Ещё я подрабатываю. Живу одна. Если откладывать деньги только от подработки пять месяцев, то этого недостаточно даже на билеты. Пенсии, если не тратить её совсем, хватит только на билеты и жильё. Получается, чтобы мне собрать на подобную поездку, нужно почти полгода не тратить пенсию и то, что получаю от двух подработок.

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Смогу ли я позволить себе недельный отдых в Грузии — вывод очевиден.

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