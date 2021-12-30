«Кур’ер» посмотрел, как за месяц изменились цены на главные атрибуты новогоднего стола. Заодно купили мандарины и клементины в трёх магазинах, чтобы попробовать их в редакции и найти самые вкусные.

Заведующая отделом фруктов и овощей одного из магазинов рассказала «Кур’еру», на что обращать внимание при покупке:

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— На самом деле мандарин бывает и твёрдый, и мягкий. Это не зависит от того, подмороженный он или нет. Если плод воздушный, «пухнатый», значит, мандарин будет хорошо чиститься. Ещё при выборе можно ориентироваться на кожуру. Надо, чтобы она была и блестящей, и приятной на ощупь. Мандарины бывают и с толстой, и с тонкой кожурой. Плод у клементина плотный, чуть хуже чистится.

Клементины оказались более сладкими

Сотрудники «Кур’ера» вслепую попробовали клементины и мандарины. Всего было пять образцов из трёх магазинов. Результат получился абсолютно субъективный.

Образец №1. Мандарины из Турции за 3,99 рубля

Чистятся легко. Сладкие, но с кислинкой. Излишне сочные. Мякоть рыхлая, без косточек.

Образец №2. Клементины из Испании за 3,99 рубля

Чистятся плохо. Сладкие, без кислинки. Мякоть плотная, без косточек.

Образец №3. Клементины из Марокко за 4,99 рубля

Чистятся легче, чем в образце №2, но не так легко, как в образце №1. Сладкие, но с небольшой кислинкой. Мякоть плотная, с косточками.

Образец №4. Мандарины из Египта за 4,99 рубля

Чистятся плохо. Не сильно сладкие, без кислинки. Мякоть с косточками. У мандарина странный привкус, как будто немного подпорченный.

Образец №5. Клементины из Испании за 4,99 рубля

Чистятся не очень легко. Сочные. Есть сладость, но выраженного вкуса цитрусовых нет. Плюс в том, что нет косточек.