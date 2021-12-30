Чуть больше месяца назад «Кур’ер» делал обзор, сколько стоят главные атрибуты новогоднего стола — красная икра, мандарины и шампанское. 29 декабря мы посмотрели, как изменились цены на эти товары.

Для обзора взяли несколько больших сетевых магазинов в центре Слуцка. Цены приведены на среду, 29 декабря.

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Мандарины подорожали

Если в октябре один килограмм мандаринов стоил от 2,7 до 3,29 рубля, то сейчас за них просят 3,99 и 4,99 рубля за 1 кг. Такие же цены и на клементины (гибрид апельсина-королька и мандарина).

Красная икра

В октябре натуральная красная икра стоила от 136,74 до 287,18 рубля за килограмм.

29 декабря самой дешёвой оказалась за 129,9 рубля за 1 кг (12,99 рубля за баночку), а самой дорогой — 378,84 рубля за 1 кг (35,99 рубля за баночку).

Шампанское подешевело

Если в октябре бутылка полусладкого шампанского (одного производителя) стоила от 6,19 до 7,95 рубля, то за два дня до Нового года во всех магазинах цена была одинаковая — 5,99 рубля за бутылку.