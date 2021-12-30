«Ударом крыла лебедь может сломать человеку руку». Нужна ли помощь птицам, которые остались зимовать в Слуцке

Зимой в общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

(АПБ) часто обращаются люди с одной и той же темой: лебеди не улетели на зимовку. Люди волнуются, что птицы погибнут на морозе, и спрашивают, как им помочь.

Если им будет надо, они улетят

То, что некоторые лебеди остаются на зимовку, — нормально. Для птиц не столько страшен холод, сколько голод. Лебединый пух хорошо защищает от мороза, лапы и клювы у птиц не мёрзнут, а от голода спасает ещё и толстый слой жира.

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С начала 21 века зимы в Беларуси в основном мягкие и малоснежные. Но в любую зиму сейчас птицы легко могут найти водоём с открытой водой или покормиться в полях. При необходимости лебеди могут перелетать за день даже на сотни километров.

«У меня были окольцованные лебеди в Бресте, — рассказывает Иван Богданович, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. — В 2005 году была экстремально холодная зима, в течение недели ночная температура опускалась ниже 35 градусов. Однажды утром мои лебеди улетели, а меньше чем через сутки их видели в Кракове, в 300 км от Бреста.

А на роднике у Минского моря каждый год зимовала пара лебедей с выводком, в январе самка с птенцами пропадала, а затем возвращалась к самцу одна. Однажды её с птенцами наблюдали с выводком недалеко от Гданьска, а через два дня я видел её с самцом на кринице уже без выводка. То есть она отвела птенцов в тёплые края на традиционные места зимовки, а сама вернулась к самцу».

Что можно с ними делать и что нельзя

Для экономии энергии лебеди в морозы мало движутся. Такое поведение нормально и не означает, что птица больна или замерзает. Не нужно пытаться прогнать птицу или заставить её двигаться: так она будет напрасно тратить ценную энергию и получит лишний стресс. Тем более не пытайтесь поймать птицу: ударом крыла лебедь может сломать человеку руку.

Подкармливать лебедей и других водоплавающих птиц следует только тогда, когда несколько дней стоит мороз минус 15 градусов и ниже. Можно угостить их овсяными хлопьями, насыпать вдоль берега у воды или лучше на мелководье ячмень или пшеницу, дать им мелко нарезанные свежие овощи (морковь, свёкла, капуста).

Если сильных морозов нет, никакой подкормки не требуется. Они сами найдут подводную растительность или улетят кормиться в поля. Хлеб и батон, любимая многими подкормка лебедей и уток, — нежелательное угощение. Оно даёт чувство сытости, но не обеспечивает достаточно энергией и витаминами.

Каким птицам и какая нужна помощь

Помощь нужна только тем ослабленным птицам, которые очевидно пробуют, но не могут сдвинуться с места. Также птицам на берегу, которых можно поймать и у которых видны повреждения: например, птица хромает, волочит крыло или проглотила крючок и у неё из клюва висит леска. Чтобы спасти такую птицу, нужно

сообщить о ней в территориальные органы Минприроды, МЧС.

«Птицы могут гибнуть как от естественных, так и от антропогенных причин, — говорит Александр Винчевский, директор АПБ. — От последних (по вине человека) могут погибнуть и сильные особи с хорошим генофондом, надо постараться помочь таким птицам выжить. Смерть от естественных причин и есть естественный отбор, который отсеивает слабых птиц, чтобы они не оставляли потомства. Мы не рекомендуем вмешиваться в природные процессы, но таких птиц можно передать, например, в зоопарк.

Если вам известны случаи охоты на лебедей, звоните на горячую линию Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Лебеди-шипуны и кликуны не включены в Красную книгу, но, как и другие птицы, находятся под охраной государства. Если вы увидели лебедя с жёлтым клювом – это, скорее всего, лебедь-кликун, который уже 20 лет как тоже гнездится в Беларуси».

Лебеди с кольцами и ошейниками

Важно! На ногах у лебедей могут быть металлические кольца, а на шее — пластиковый жёлтый ошейник с буквами и цифрами. Орнитологи пометили этих птиц, чтобы изучать их перемещения. В Беларуси отмечены лебеди почти из 10 стран Европы. Ошейник не мешает птице, даже если шея вокруг него кажется более толстой: просто у лебедя выбиваются оттуда перья, поэтому может складываться впечатление «вспухлости».

Ошейник или кольцо нужно сфотографировать и отослать фото в Белорусский центр кольцевания птиц вместе с датой и месяцем наблюдения по адресу bym.minsk@gmail.com. Если вы оставите свои контактные данные, то через некоторое время вам придёт информация об этой птице: когда, кем и где она была окольцована.

На зиму в Беларуси теперь остаются не только лебеди, но и другие перелётные птицы, например, белые аисты. Обычно это слабые или больные особи. Они кормятся на незамёрзших ручьях или даже на свалках. Но с каждым годом в АПБ сообщают всё чаще про аистов, оставшихся на зимовку. И многие даже успешно перезимовывают.