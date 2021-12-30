«Мне при СССР хорошо жилось». Случчанка о том, что важное исчезло из жизни простых людей

Сегодня, 30 декабря, в новостях вспомнили дату — 99 лет назад был образован СССР (кто не знает — Союз Советских Социалистических республик). Первые 30 лет моей жизни пришлись на это время. И как бы ни хаяли его сейчас со всех сторон, особенно молодые «исследователи», я сужу об этом времени как очевидец.

Сразу оговорюсь, что моя жизнь — это жизнь простого человека, далёкого от политики и других высших материй.

Коллективизм помогал жить

В детстве я жила в рабочем микрорайоне. Мама — врач, папа — инженер. Была октябрёнком и пионером, потом комсомольцем. Ходила в походы, ездила в стройотряды. Любила быть в гуще дел. Могу сказать, что коллективизм, который сейчас порицают, помогал жить. Все, кто хорошо учился, «подтягивали» отстающих. Если кто-то заболел, одноклассники навещали. Если что-то случалось, остальные помогали.

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Вполне нормальный девиз, по которому мы стремились жить: «Один за всех и все за одного». В отличие от сегодняшнего девиза: «Это твои проблемы».

Про деньги не думали

Но самое главное — мы никогда не думали о деньгах. В головах не сидела мысль — сколько это стоит, как заработать? нет денег… Не было завистливого рассматривания нарядов и оценки тех, кто рядом, с позиции «как выглядит».

Мы не боялись, что не сможем выучиться или останемся без работы. Кто слабо учился, после 8-го класса шли в училище и получали рабочую специальность, кто лучше — поступали в вуз, и в основном — без репетиторов. Это постоянное ожидание — как жить дальше — внутри не сидело.

Была полная уверенность, что без работы и жилья никто не останется. После института приехала в деревню — сразу дали дом, за который ничего не платила. Папа на заводе получил квартиру, квартплата была меньше 1% от его зарплаты. Безработных просто не было. А зарплаты (не самой большой) хватало на всё: еду, одежду, кино, театр, поездки и пр.

Было внутреннее спокойствие, которого сейчас нет. Постоянный стресс.

Везде ездили

Огромная многонациональная страна — это было здорово! Никогда (ни в школе, ни на работе) мы не рассматривали человека под углом национальности. Мы даже могли её и не знать. В СССР я много где побывала — в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине, Латвии, Литве, на Кавказе. Поездки не были проблемой и не стоили практически ничего. Помню, что студенческой стипендии мне хватило на 2-недельную поездку в Прибалтику (без проезда).

Здорово, что во всех 15-ти республиках знали русский язык наряду со своим. Проблем в общении не было. Доброжелательность людей ощущалась в любой республике.

Не было страха

Когда училась в школе, мы ходили в походы по разным местам, в том числе отдалённым. Никто не боялся, что на нас нападут, изнасилуют, ограбят.

В своём и любом незнакомом городе я спокойно ходила вечерами, даже одна. Как-то приехала на свадьбу к брату в Обнинск. Поезд прибыл ночью, а вокзал закрыт. Пошла одна по городу искать нужный дом. На пути попалась компания парней. Спросила у них — рассказали и показали.

Летом как-то работали студентами на Кавказе — собирали чай в горах. После работы ездили на попутках на море и так же возвращались обратно. Ни одному кавказцу не пришло в голову посадить 2-3 девочек и увезти, хотя все возможности были. Но социум был другой: порядки, правила жизни.

Перечислять то, что потеряли в жизни простые люди, можно ещё долго. Говорят, история повторяется. Возможно, что утраченные ценности люди когда-нибудь захотят снова вернуть.

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