На YouTube — рыбак, в Telegram — «Табакерка», в Instagram — кадеты, спасшие детей. На разных платформах нас читают люди с разными вкусами и предпочтениями, поэтому и самыми популярными оказались разные сюжеты. Смотрите сами. «Кур’ер» выбрал самые популярные сюжеты в своих соцсетях. Один из них разлетелся по интернет-ресурсам и телеканалам с миллионными аудиториями.

YouTube-канал. Рыбак на фоне горящего поля

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Рыбак на фоне горящего поля (youtube.com/c/infokurjer). Видео «Кур’ера» про мужчину, который ловит рыбу на фоне горящей травы в 11-м городке, разлетелось по многим новостным/развлекательным ресурсам и телеканалам с миллионными аудиториями. ТВ-передача «Вечерний Ургант» тоже не обошла стороной этот сюжет.

Telegram. «Слуцкая Телега» о «Табакерке»

«Табакерка» в чистом поле — t.me/slutsk. Это 17-секунд­ное видео о ларьке «Табакерка», установленном в деревне Подлесье. Вид ухоженного ларька чуть ли не посреди поля сильно контрастировал с весенней распутицей вокруг и соседним мехдвором. Самый сок видео — голосовой комментарий автора видео.

Instagram. Кадеты спасли троих детей

Кадеты спасли троих детей — instagram.com/kurjer. Илья Микулич, воспитанник кадетского училища в Слуцке, вместе с другом Иваном Ивановым вытащили трёх провалившихся под лёд деревенских школьников.

«Одноклассники». Большая подборка ретрофото

Большая подборка ретрофото РОВД (ok.ru/slutsk): Слуцкой милиции исполняется 103 года (+много удивительных ретрофото начиная с 1920-х и до наших дней).

«ВКонтакте». Человек, который подаёт отличный пример

Человек, который подаёт отличный пример (vk.com/kurjer). Когда случчанину Евгению Чумакову было 10 лет, его сбила машина. После многочисленных операций он передвигался только на коляске или ползком. Сейчас парню 25 лет. Он ходит на костылях, работает программистом, активно занимается спортом.