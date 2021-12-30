Почему жители Старых Дорог ездят за покупками в Слуцк. Мои наблюдения и выводы

Ксения Хайкина
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«Если начальство не отпускает, то возможности туда попасть нет». Почему жители Старых Дорог за покупками ездят в Слуцк
Фото: Ксения Хайкина
У кого ни спрошу о новогоднем настроении, все говорят, что нет. А почему его нет? Кто-то отвечает, что из-за того, что украшений в городе мало, кто-то говорит, что просто нет и всё, у кого-то проблем слишком много или работы. Да и болеют многие, особенно в школах. Но, как и везде, суетятся, покупают продукты и подарки.

«Всё по классике»

В предновогодние дни стародорожане закупаются продуктами. В основном, судя по множеству людей, в «Евроопте». По моим наблюдениям, берут мясо сырое, сыры, колбасы, консервированный горошек, кукурузу — всё по классике. Стало интересно, так же ли активно покупают красную рыбу и икру? Оказалось, что прилавки с этой продукцией переполнены.

За покупками — в Слуцк

Замечаю, как люди суетятся по поводу подарков, у многих нет возможности купить то, что хочется. Рынок в Старых Дорогах работает только по пятницам с 9 до 14 часов. То есть если начальство не отпускает, то возможности туда попасть нет. В основном все ездят в  Слуцк по субботам. Даже автобус специально идёт до Слуцкого рынка и забирает людей там же. Кое-кто ездит в Бобруйск.

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Интересно, что в Старые Дороги приезжают с товаром из того же Слуцка, Любани, Бобруйска и торгуют местные тоже. Но здесь мало выбора, поэтому едут в другой город. Одна женщина со мной как-то поделилась, что они с семьёй вообще ничего здесь не покупают кроме крайней необходимости. По её словам, за более качественным и дешёвым едут в другой город.

 Про подарки

Ювелирного, например, у нас нет. Популярное место по подаркам — это «Марк Формэль», «Мила» (там можно купить подарочный сертификат). Многие люди заказывают подарки через «21 век». В этом году закрыли пункт WildBerries, это было единственное спасение, чтобы достать какие-нибудь товары, которых в городе нет.
Есть универмаг. На первом этаже сейчас одежда и обувь белорусского производства и были мелочи для шитья. Я заходила туда, продавцы сами говорят, что плохо стало в магазине, никто не заходит, даже товары многие и не заказывают. Люди идут к частникам. На втором этаже есть малюсенькая оптика и магазин «Одежда для всей семьи». Таких магазинов здесь уже около трёх. Вот ещё туда любят люди заглянуть.