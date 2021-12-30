Почему жители Старых Дорог ездят за покупками в Слуцк. Мои наблюдения и выводы

«Всё по классике»
В предновогодние дни стародорожане закупаются продуктами. В основном, судя по множеству людей, в «Евроопте». По моим наблюдениям, берут мясо сырое, сыры, колбасы, консервированный горошек, кукурузу — всё по классике. Стало интересно, так же ли активно покупают красную рыбу и икру? Оказалось, что прилавки с этой продукцией переполнены.
Замечаю, как люди суетятся по поводу подарков, у многих нет возможности купить то, что хочется. Рынок в Старых Дорогах работает только по пятницам с 9 до 14 часов. То есть если начальство не отпускает, то возможности туда попасть нет. В основном все ездят в Слуцк по субботам. Даже автобус специально идёт до Слуцкого рынка и забирает людей там же. Кое-кто ездит в Бобруйск.