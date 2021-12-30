Почему жители Старых Дорог ездят за покупками в Слуцк. Мои наблюдения и выводы

Про подарки

Ювелирного, например, у нас нет. Популярное место по подаркам — это «Марк Формэль», «Мила» (там можно купить подарочный сертификат). Многие люди заказывают подарки через «21 век». В этом году закрыли пункт WildBerries, это было единственное спасение, чтобы достать какие-нибудь товары, которых в городе нет.

Есть универмаг. На первом этаже сейчас одежда и обувь белорусского производства и были мелочи для шитья. Я заходила туда, продавцы сами говорят, что плохо стало в магазине, никто не заходит, даже товары многие и не заказывают. Люди идут к частникам. На втором этаже есть малюсенькая оптика и магазин «Одежда для всей семьи». Таких магазинов здесь уже около трёх. Вот ещё туда любят люди заглянуть.