«Иногда себя балую — покупаю печенье с начинкой». Случчанка рассказала, как живётся на пенсию в 320 рублей

Жительница Слуцка, инвалид 2 группы, получает пенсию 320 рублей. Женщина рассказала «Кур’еру», на что ей хватает этих денег, как питается, где приобретает одежду и что не может себе позволить.

Лидия Михай­ловна (имя изменено — Прим. ред.) родилась в Слуцке, всю жизнь живёт здесь, только учиться ездила в Гродно в училище лёгкой промышленности.

«На Слуцкой фабрике художественных изде­лий проработала 14 лет чесальщицей. По состоянию здоровья перевели уборщицей, потому что на станке работать не могла. А в 40 лет установили 2 группу инвалидности и оформили на пенсию, — расска­зала Лидия Михай­ловна. — Сейчас я получаю 320 рублей, раньше было 200 с небольшим, потом постепенно поднимали. Всё лето и осень хожу в лес, запасаю грибы и ягоды, травы. Излишки продаю. Это мне очень хорошее подспорье. Поэтому летом денег немного больше, а зимой — не хватает.

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О расходах

Когда получаю пенсию, сразу оплачиваю комму­нальные услуги — 50 рублей. Хорошо, что проезд и лекарства у меня по льготе.

Недавно у меня появилась внучка — это такая радость! Скоро ей будет три года. Когда деньги получаю, прежде всего покупаю ей гостинец, чтобы прийти не с пустыми руками. Дочка ругает, гово­рит: «Не трать гроши!», а мне так хочется ей от себя хоть что-то принести. Детское питание, альбом, детскую книж­ку или игру. Примерно 20 рублей в месяц на это могу потратить.

Про рацион

Утром я пью чай с булочкой или печеньем. Кашу варю редко, не очень люблю. На обед — грибной или куриный суп. Для него покупаю спинки или хвостики, чтобы просто был навар. Второе не делаю, а пью клюквенный морс. Ягоды свои. На ужин могу блинчики поджарить или картошку.

Какие продукты покупает

Закупки на месяц я не делаю, покупаю, когда что-то закончилось. Прежде всего, это чай и куриные спинки, пачку крупы какой-нибудь, лапшу, муку, подсолнечное масло, иногда молоко. Картош­ку поку­паю или дают родствен­ники, у них огород есть. Из мясного люблю сосиски и пельмени.

Иногда себя балую — покупаю печенье с начинкой. А летом раз в месяц не могу удержаться — беру небольшой бисквитный торт за 3,5 рубля.

Не знаю, может, кто умеет как-то «копейку» эту растягивать, но у ме­ня быстро закан­чи­­ваются. До следующей пенсии никогда не хватает.

Последние приобретения

Вот летом купила ниж­нее бельё, а на тёплую кофту не хватило. Хорошо, что мне подарили. Раньше вещи покупала в «комиссионке», а сейчас её закрыли. Зимнюю одежду не помню, когда обнов­ляла. Спасибо Красному Кресту! Мне там дали пальто осеннее, туфли. Недавно развалилась обувь, в магазине низких цен купила полусапожки за 16 рублей.

Перед Новым годом

Вот сейчас сгорел кинескоп у телевизора, починить невозможно, а новый я купить не могу. Никакой магазин не соглашается продать в рассрочку или в кредит, говорят, что маленький доход. Знакомая мне пообещала по дешёвке продать, жду пенсию. Не знаю, во сколько он мне обойдётся.

Говорят — учись распределять

Вот я получила пенсию 20 ноября. Её мне хватило до 10 декабря. Пришлось занять у родственников 10 рублей. Сейчас четыре дня до пенсии, а осталось 2 рубля, буду тянуть как есть: картошка осталась, чай тоже есть, полпачки пельменей и немного подсолнечного масла. Получается, что каж­дый месяц «перехватываю» в долг. Сестра мне помогает во всём. Но ведь у неё своя семья, мне каждый раз неудобно, что она меня кормит, даёт продукты, хотя я понимаю, что так быть не должно. Мне родственники говорят — учись распределять, но у меня как-то не получается».

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