«Прочитала статью, захотелось помочь. Время-то сейчас предновогоднее и волшебное». Читательница передала пенсионерке из Слуцка пакет с едой

Это рассказ про новогодние чудеса и доброту случчан. Реальную. Когда человек берёт и делает реальное дело. Сегодня подписчица нашего телеграм-канала «Слуцкая телега» принесла пакет с едой. Пакет надо передать героине нашей публикации «Иногда себя балую — покупаю печенье с начинкой». Случчанка рассказала, как живётся на пенсию в 320 рублей».

Мы не заглядывали в пакет, но судя по весу и тому, что видно сверху, там еды на полпенсии героини публикации!

На материал, кстати, за эти дни откликнулись несколько случчан (в печатном номере «Кур’ера» он вышел раньше»). Двое даже предлагали отдать телевизоры. Сама героиня на самом деле старается отказываться от помощи, потому что не для этого рассказала о своём житье-бытье и не хочет привлекать к себе излишнего внимания.

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Очень круто, что в Слуцке есть люди, готовые вот так помогать. Причём, они не какие-то там богатеи или ещё какие-то особенные. Нет, это люди из тех, которых вы запросто встретите на улице, в магазинных очередях или работающих рядом с вами.

Наша подписчица не захотела называть своё имя: «Скажите ей, что передала просто Снегурочка». О мотивах сказал тоже коротко: «Прочитала статью, захотелось помочь. Время-то сейчас предновогоднее и волшебное».

Мы это к чему. Волшебства нам всем в эти новогодние дни! Оно обязательно свершится, потому что в Слуцке есть такие люди. И, как показал, минувший год, таких людей много. Ведь они весь год подобными поступками отзывались на публикации, в которых мы рассказывали о других случчанах.