Дефицит магния: что это и как о нём узнать

Не удаётся сосредоточиться на работе, а по ночам сложно уснуть? Запас энергии истощён, нет сил и нервы на пределе? Этот стандартный «набор» характерных признаков настолько распространён, что часто остаётся незамеченным, но на самом деле представляет серьёзную проблему. В большинстве случаев он сопутствует дефициту магния, которым по разным данным страдает от 70 до 90% взрослого населения. Один из «каркасных» компонентов находится во всех тканях и относится к жизненно важным, участвуя в сотнях реакций и отвечая, в том числе, за устойчивость к стрессу. Внутриклеточный катион поступает вместе с пищей, и, если его недостаточно, организм реагирует довольно остро. Исправить ситуацию помогают специальные препараты из группы минеральных добавок, подбираемых индивидуально. К наиболее популярным относится Магне-В6 с мировым опытом применения и доказанным механизмом действия.

Среди микроэлементов в организме Mg находится на 4-м месте по распространённости и необходим для функционирования клеток. Одна пятая объёма содержится в тканях центральной нервной системы, столько же приходится на печень, почки и мышцы, а основная часть – на костные ткани. Поэтому длительный недостаток приводит к существенным изменениям и клинически проявляется:

Общим беспричинным недомоганием;

Повышенной раздражительностью и утомляемостью;

Тревогами и частой сменой настроения;

Бессонницей и хронической утренней усталостью;

Головными болями;

Учащённым сердцебиением;

Болями и спазмами мышц;

Ощущением покалывания в руках и ногах;

Сухостью кожи, ломкостью ногтей и выпадением волос;

Нарушениями пищеварения.

Причины магниевой нехватки бывают самые разные – от обычного переохлаждения и частых стрессов до приёма оральных контрацептивов и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Во всех случаях для восполнения дефицита полезен приём витаминных комплексов после консультации с врачом. Среди эффективных и востребованных – Магне-B6, содержащий не только сам магний, но и витамин В6 (улучшает всасывание из ЖКТ и проникновение в клетки). Также помогает употребление минеральной воды, богатой Mg, и включение в рацион продуктов питания с его повышенным содержанием:

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Ржаного хлеба и пшеничных отрубей;

Молока и молочных продуктов;

Морской рыбы жирных сортов и морепродуктов;

Крупяных каш, особенно ячневой, овсяной и необработанного риса;

Белокочанной капусты, свёклы и моркови;

Свежей и сушёной зелени;

Арбузов, лимонов и бананов;

Арахиса, кедровых и грецких орехов;

Сухофруктов, в первую очередь кураги, инжира и чернослива.

Суточная потребность в компоненте составляет 280-300 мг для женщин и 350-400 мг для мужчин. При недостаточном поступлении необходимо не только нормализовать уровень до оптимального. В индивидуальном порядке требуется дренажная терапия (при избытке токсических веществ), ограничение приёма фармацевтических препаратов, исключение психологического перенапряжения и нервных перегрузок.